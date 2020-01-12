Çorum’da bir kadın eşinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşam mücadelesi veriyor
Çorum’da E.A. adlı kadın evli olduğu A.A tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.
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Çorum’da dün gece saatlerinde 41 yaşındaki E.A. isimli kadın, evli olduğu A.A. isimli erkek tarafından bıçaklandı.
Ağır yaralanan E.A., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralı kadının durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.
A.A. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Konu hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. (HABER MERKEZİ)
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