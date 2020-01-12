12 Ocak 2020 16:01

Çorum’da bir kadın eşinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşam mücadelesi veriyor

Çorum’da E.A. adlı kadın evli olduğu A.A tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Eskişehir'de Ayşe Tuba Arslan için yapılan eylem

Arşiv | Fotoğraf: DHA

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    Çorum’da dün gece saatlerinde 41 yaşındaki E.A. isimli kadın, evli olduğu A.A. isimli erkek tarafından bıçaklandı.

    Ağır yaralanan E.A., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

    Yaralı kadının durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

    A.A. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Konu hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. (HABER MERKEZİ)

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