Çorum’da bir kadın eşinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşam mücadelesi veriyor

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KESK İzmir’de miting düzenledi: Herkese güvenceli iş ve güvenli bir gelecek

İzmir'de KESK'in çağrısı ile “Halk için bütçe, demokratik Türkiye” sloganıyla bölgesel miting gerçekleştirildi. Mitinge emek örgütleri, siyasi parti ve kitle örgütleri de katıldı.