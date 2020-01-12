12 Ocak 2020 16:17

Binlerce İranlı onlarca kentte İran yönetimini protesto etti

İran hükümetinin Ukrayna uçağını "yanlışlıkla vurduğunu" açıklamasının ardından halk, onlarca kentte hükümet karşıtı gösteriler düzenledi.

İran'ın Ukrayna uçağını düşürdüğünü itiraf etmesinin ardından sokağa çıkarak elindeki 'Down with Islamic tyranny in Iran' yazılı dövizle hükümet karşıtı eylemlere katılan bir İranlı

Fotoğraf: Mert Alper Derviş/AA

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    İran’da hükümetin Ukrayna uçağının “yanlışlıkla vurulduğunu” itiraf etmesinin ardından rejim karşıtı hareket yeniden canlandı. Başta üniversiteler olmak üzere onlarca kentte gece sokağa çıkan binlerce İranlı rejimi protesto etti.

    İran’ın başkenti Tahran’da da, düşürülen Ukrayna’ya ait yolcu uçağında hayatını kaybeden 176 kişi için anma etkinliği düzenlendi. Başkentteki Emir Kebir Üniversitesinin önünde düzenlenen anmada rejim karşıtı sloganlar atıldı. Toplanan kalabalık “Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak”, “Diktatöre ölüm”, “Yalancılar istifa”, “Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hameney) istifa”, “Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin” sloganları attı.

    İran özel harekat polisleri, sloganların ardından kalabalığa saldırdı. Paylaşılan görüntülerde polisin alanı gaza boğduğu, eylemcilere hedef gözeterek gaz bombası attığı görüldü.

    Başkentteki Tahran Üniversitesi ve Şerif Üniversitesinde de eylemler gerçekleştirildi.

    BİRÇOK KENTTE EYLEMLER

    Öte yandan anma etkinliğine katılan İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire’in “bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı” iddiasıyla gözaltına alındığı ve bir süre sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

    Meşhed’deki Firdevsi Üniversitesinde de hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. İsfahan’ın tarihi Siusepol Köprüsü’nde toplanan kalabalık da “Halk dilencilik yapıyor, ağa (Hamaney) da efendilik yapıyor. Velayeti fakihe ölüm”, “Hamaney katildir, velayeti (rehberliği) de batıldır” ve “Düşman buradadır, yalan yere ABD’dir diyorlar” şeklinde sloganlar attı. Hemedan, Şiraz ve Reşd gibi kentlerde de düzenlenen anma törenlerinde yönetim eleştirildi ve rejim karşıtı söylemlerde bulunuldu. Bu arada İran devlet televizyonu sunucusu Zehra Hatemirad, görevine daha fazla devam edemeyeceğini bildirerek istifasını açıkladı.

    TRUMP FIRSATI KAÇIRMADI

    ABD Başkanı Donald Trump, İran’da düşürülen Ukrayna uçağı için düzenlenen anma programını protestoya dönüştüren göstericilere destek verdi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Benim yönetimim sizinle birlikte olmaya devam edecek” diyen Trump, protestoculara seslenerek, “İran’ın cesur ve acı çeken halkına: Başkanlığımın başından beri yanınızda durdum ve benim yönetimim sizinle birlikte olmaya devam edecek. Protestolarınızı yakından takip ediyoruz ve cesaretinizden ilham alıyoruz” ifadelerini kullandı. Trump, daha sonra mesajlarının Farsçasını da paylaştı.

    (DIŞ HABERLER)

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