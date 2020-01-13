13 Ocak 2020 04:01

İşçi mektubu: Rekabetten belediye yönetimi hoşnut, işçiler değil

Bakırköy Belediyesinde çalışan bir işçi yazdı: Bakırköy Belediyesi çalışanlarının mevcut sorunlarının çözümü, hak ve menfaatlerinin gelişmesi yan yana gelmelerine bağlı.

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Bakırköy Belediyesi İşçisi
    İstanbul

    Merhaba,

    Yeni bir yıla girdik. Geride bıraktığımız 2019 yılı Bakırköy Belediyesi emekçileri için nasıl geçti sizlerle paylaşmak istiyorum. Peşinen söylemek gerekirse zor bir yılı geride bıraktık. İşyerimizde çalışan yaklaşık 2 bin emekçi temelinde işveren ile ilişkilerden kaynaklı ekonomik ve sosyal sorunlarla boğuştu. Yılın ilk dönemi yapılan yerel seçimler, tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimleri nedeniyle belediye çalışanlarının sorunları tartışılmadı, yönetim çözüm üretmedi denebilir. Herkeste ‘hele bir İBB seçimi belli olsun sorunlar çözülür’ ruh hali hakimdi.

    Seçimler bitti ancak sorunlar çözülmedi. Bakırköy Belediyesi’nde emekçiler için hakim tablo örgütsüzlük. Bu örgütsüz görünüm işçi, memur tüm çalışanlar için geçerli. Emekçilerin örgütsüz ve birlikte mücadeleden kopuk, işverenin ise olabildiğince merkezi ve otoriter yönetiminde sorunların kendiliğinden çözüleceği beklentisi ise tabi ki hayalcilikten başka bir şey değil.  Bakırköy Belediyesi’nde memurlar zamanı geçmesine rağmen yılı toplu sözleşme yapamadan bitirdiler. İşçiler arasında 2015 yılından beri süren Belediye-İş/Genel-İş tartışması kaynaklı KHK ile belediye şirketi BYUAŞ’a sürekli işçi olarak geçen işçilerin toplu iş sözleşmesi yetki süreci mahkemede ve belirsizliğini koruyor. Sözleşme yapma noktasında yıllardır işyerinde süren kadrolu tabir edilen işçilerin toplu sözleşme süreci de bu tartışmadan nasibini aldı.

    Genel-İş Sendikası, belediye şirketinde süren tartışmayı gerekçe gösterip, ‘madem siz bize sözleşme yaptırmıyorsunuz, o zaman biz de size yaptırmayız’ diyerek Belediye-İş’in yaklaşık 500 işçi için yapacağı ve Mart 2020’de başlayacak toplu sözleşme yetkisine dava açarak yıllardır süren süreci tıkadı. Şu an işçiler bu hamle daha mı iyi, yoksa hepten kötü mü oldu onu tartışmakta. Benim gözlemlediğim işçiler arasındaki siz biz tartışması körüklenecek ve kimin gücü kime yeterse denebilecek bir tablo ortaya çıkacak. Yani kısaca işçi ve memurlar için çalışma hayatının anayasası toplu iş sözleşme süreçleri şu an için askıda.

    Hatta işyerinde tartışılan tehlikeli bir başka söylem de ‘boş verin mevcudu uygulanmayan sözleşme yenilense ne olur, yenilenmese ne’ şeklinde. Aslında haklılık payı yok değil. Memurlar toplu sözleşme ile kazandıkları sosyal denge ve ikramiye ödemelerinde sıkıntılar yaşıyor. İşçilerin sözleşme kaynaklı sosyal alacakları yıl sonuna kadar ödenmemiştir. İşçiler 6 aydır maaşlarını 5 ila 10 günlük gecikmelerle alıyor. Mayıs ayında 10’un üzerinde tiyatro işçisi işten atıldı. Haziran ayında kadrolu 34 işçi resen emeklilik gerekçesi ile işten atıldı. BYUAŞ’ta çalışan yaklaşık 10 işçi çeşitli gerekçelerle işten atıldı. Güvenlik-İş Sendikası’nın 2 temsilcisi yine benzer şekilde işten atıldı. İşçilerin görev yerlerinin değiştirilmesi, işlerinde esaslı değişiklik yapılamasını saymıyorum bile.

    Yani sendikanın, toplu iş sözleşmesinin, işyeri disiplin kurulunun olduğu Bakırköy Belediyesi’nde tek belirleyicinin belediye yönetimi olduğu görüntüsü bu söyleme gerekçe olabilir. Ancak emekçiler için tek çare, tek güç örgütlülük. Peki ama nasıl? Tabi ki yan yana gelerek, sorunları tartışarak, birbirini tanıyarak ve güvenerek. Şu an bunun önündeki en büyük engel sendikalar arasındaki kopukluk. Sendikalar her biri ayrı gerekçelerle birbiri ile temas kurmuyor. İşyerinde süreci görüp müdahale edebilecek işçi ve memurlar maalesef bir umutsuzluk ruh halinde ve seyirci konumunda. Tabi ki belediye yönetimimiz bu durumdan hoşnut. Çünkü emekçiler kendileri ile ilgili hayati hiçbir konuda başrol oyuncusu değil. Belediyenin kökü emekçileridir, halbuki çoğu çalışan yaprak gibi rüzgarla birlikte savruluyor. Yönetim memurlarla sözleşmeye oturmuyor memurlar izliyor, işçilere ikinci bir sendika alternatifi sunuluyor, işçiler izliyor. Acaba ikinci bir sendikaya ihtiyaç var mı tartışan, tartıştıran yok. Kısacası 2020 yılında Bakırköy Belediyesi çalışanlarının mevcut sorunlarının çözümü, hak ve menfaatlerinin gelişmesi yan yana gelmelerine bağlı. Bunun için emekçilerin ortak değerleri olan 8 Mart, 1 Mayıs gibi günlerin ve oluşturulacak işyeri komitelerinin yararlı olacağını düşünüyorum. Örgütlü duruş gösterdikçe çözümlerin artacağına inanıyorum.

    İş cinayetlerinin yaşanmadığı, işten atmaların olmadığı, emekçilerin sadece üreten değil kazanan da olduğu, örgütlülüğe ve mücadeleye olan inancın pekiştiği bir yıl umuduyla...

    İşçiler, İstanbul'da taleplerini haykırdı: Geçinebilecek ücret, vergide adalet!

    İşçiler, İstanbul'da taleplerini haykırdı: Geçinebilecek ücret, vergide adalet!

    Belediye-İş, Bakırköy Belediyesindeki işten atmaları protesto etti

    Belediye-İş, Bakırköy Belediyesindeki işten atmaları protesto etti

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Borçka Belediye Meclisinin AKP'li üyeleri, ödenek için ikametini Murgul'a taşıdı
    SONRAKİ HABER

    İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak İran açıklaması
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    İran’a, İranlı bir mültecinin gözünden bakmak

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Tokyo 2020'ye doğru: "Siyaset yasağı" vurgusunun anlamı

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    24 Aralık 2019/Bruno Taut'un ölüm yıldönümü

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Savaş rejimine karşı dayanışma

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Siste yolculuk!

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Kartalimeni-2: Bir balıkçı köyüne dair hikayat

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Kanlı süt!..

     Metin BORAN
    Metin BORAN

    Tüccarlar; Rest Tiyatro’da

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    Mona Lisa tablosu Türkiye’de

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Ufka doğru

     Ayşen ŞAHİN
    Ayşen ŞAHİN

    Yatağımızdaki düşman: Dayatılmış evlilik

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Kalu bela’ meselesi

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Süleymani’nin öldürülmesi son değil, başlangıç
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Hong Kong emekçileri sendikalara akın ediyor
    Hong Kong emekçileri sendikalara akın ediyor

    Hong Kong’da Çin’in ülkeye müdahalesine karşı ve demokrasi talebiyle aylardır süren protestolar sırasında binlerce emekçi sendikalara yöneldi. En az 40 yeni sendika ortaya çıktı.

    İspanya’nın ilk koalisyon hükümeti ne vadediyor?
    İspanya’nın ilk koalisyon hükümeti ne vadediyor?

    İspanya’da ilk defa bir koalisyon hükümeti kuruluyor. İspanyol Eğitimci ve Sendikacı Jesus de la Roza yeni hükümeti, vaatlerini ve bu vaatlerin gerçekleşme ihtimalini Evrensel'e yazdı.

    Malatya'ta tütünlere el konulmasına tepki: Geçim kaynakları ellerinden alınıyor
    Malatya'ta tütünlere el konulmasına tepki: Geçim kaynakları ellerinden alınıyor

    Malatya’da birçok ailenin geçim kaynağı olan tütüne yönelik operasyon yapılarak el konulmasını esnaf ile konuştuk.

    Asgari ücretli aile tablosu: Battaniyeyle ısın, televizyon ışığıyla idare et!
    Asgari ücretli aile tablosu: Battaniyeyle ısın, televizyon ışığıyla idare et!

    Kocaeli Körfez'de asgari ücretle geçinmeye çalışan bir ailenin evine konuk olduk. Ailenin fertleri faturaları düşürmek için battaniyeyle ısınıp televizyon ışığıyla idare ettiklerini söylüyor.

    Arap basını: "Türkiye'nin müdahalesi Libya'daki durumu ağırlaştıracak"
    Arap basını: "Türkiye'nin müdahalesi Libya'daki durumu ağırlaştıracak"

    Libya'da taraflar ateşkes ilan ederken AKP hükümeti eliyle Türkiye'nin ülkeye müdahalesi bölge medyasında "tehlikeli bir girişim" olarak tartışılmaya devam ediyor.

    İşçi mektubu: Rekabetten belediye yönetimi hoşnut, işçiler değil
    İşçi mektubu: Rekabetten belediye yönetimi hoşnut, işçiler değil

    Bakırköy Belediyesinde çalışan bir işçi yazdı: Bakırköy Belediyesi çalışanlarının mevcut sorunlarının çözümü, hak ve menfaatlerinin gelişmesi yan yana gelmelerine bağlı.

    İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak İran açıklaması
    İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak İran açıklaması

    İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri, İran'ı nükleer anlaşmanın hükümlerine tam uymaya ve şiddet eylemlerinden kaçınmaya çağırdı.

    GÜNCELLENDİ
    Almanya'yı yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo'da olimpiyatlara katılacak
    Almanya'yı yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo'da olimpiyatlara katılacak

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 mağlup etti. Türkiye 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak.

    Rashit çetesi artık yok!
    Rashit çetesi artık yok!
    Masal anlatıcısı Leyla Melike Şahin: Büyükleri masalların dünyasına çağırıyoruz
    Masal anlatıcısı Leyla Melike Şahin: Büyükleri masalların dünyasına çağırıyoruz
    Çukurova Kitap Fuarı’nda 50 kuşak öykücülüğü konuşuldu
    Çukurova Kitap Fuarı’nda 50 kuşak öykücülüğü konuşuldu
    GÜNCELLENDİ
    Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabı tiyatro sahnesine taşındı
    Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabı tiyatro sahnesine taşındı
    "Hayat" gibi bir his: Sevgili Arsız Ölüm Dirmit
    "Hayat" gibi bir his: Sevgili Arsız Ölüm Dirmit
    Doktor Şemsettin Koç'un tanıklığı: Empati ile Vicdana Dokunabilmek
    Doktor Şemsettin Koç'un tanıklığı: Empati ile Vicdana Dokunabilmek
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    TÜPRAŞ'ta iş cinayetinde ölen Murat Erem, arkadaşları ve ailesi tarafından uğurlandı
    TÜPRAŞ'ta iş cinayetinde ölen Murat Erem, arkadaşları ve ailesi tarafından uğurlandı

    TÜPRAŞ'ta yaşanan iş cinayeti sonucu hayatını kaybeden Murat Erem adlı işçi, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

    İzmir Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Koçer silahlı saldırıya uğradı
    İzmir Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Koçer silahlı saldırıya uğradı

    İzmir'de Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı olan Ali Rıza Koçer, aracını park ettiği sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Koçer saldırıdan yara almadan kurtuldu.

    Bayraklı Belediyesi Çalışan Gazeteciler Günü paneli düzenledi
    Bayraklı Belediyesi Çalışan Gazeteciler Günü paneli düzenledi

    İzmir Bayraklı'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında panel düzenlendi.

    Sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren Enver Yıldız cezaevinde ölü bulundu
    Sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren Enver Yıldız cezaevinde ölü bulundu

    İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşini silahla öldüren Enver Yıldız, cezaevinde ölü bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    KESK İzmir’de miting düzenledi: Herkese güvenceli iş ve güvenli bir gelecek
    KESK İzmir’de miting düzenledi: Herkese güvenceli iş ve güvenli bir gelecek

    İzmir'de KESK'in çağrısı ile “Halk için bütçe, demokratik Türkiye” sloganıyla bölgesel miting gerçekleştirildi. Mitinge emek örgütleri, siyasi parti ve kitle örgütleri de katıldı.

    Bornova'da gazetecilik paneli: İşsizlik ve baskıya karşı sendikal örgütlenme
    Bornova'da gazetecilik paneli: İşsizlik ve baskıya karşı sendikal örgütlenme

    Bornova Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Siyaset, Toplum ve Teknoloji Işığında Değişen Gazetecilik" paneli ve sergisi düzenledi.