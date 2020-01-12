Borçka Belediye Meclisinin AKP'li üyeleri, ödenek için ikametini Murgul'a taşıdı

Yerel seçimlerde belediyenin el değiştirerek AKP’den CHP’ye geçtiği Artvin'in Borçka ilçesinde, AKP’li belediyenin İller Bankasından daha çok pay alabilmesi için başlatılan ikametgâh taşıma furyasına Borçka Belediyesindeki AKP’li iki meclis üyesi de katıldı. Borçka Belediyesine AKP’den belediye meclis üyesi olarak seçilen Mehtap Şentürk ve Ziya Şan’ın ikametlerini belediye başkanlığını AKP’nin kazandığı Murgul’a taşıdıkları ortaya çıktı.

Borçka’da ikamet eden bazı insanların ikametlerini Murgul’a, kısmen de Yusufeli’ne aldırdıkları daha önce gündeme gelmiş, konuyla alakalı Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan “Borçka’da ikamet eden, Borçka’da yaşayan, çalışan Borçkalılar siyasi veya feodal bağlarla, gönül-hatır ilişkisiyle ikametlerini başka ilçelere almasınlar” çağrısını yapmıştı.

"İLLER BANKASINDAN GELECEK PAY ÖNEMLİ"

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan | Fotoğraf: Eren Dağıstanlı/artvinden.com

artvinden.com'un haberine göre, Borçka’dan çevre ilçelere ikamet aldıran Borçkalı hemşehrilerin olduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını söyleyen Orhan, “Değerli Borçkalılar; ilçemizin daha iyi hizmet alabilmesi için gelirlerinin yeterli olması gerekir. Belediyelere İller Bankasından nüfusu oranında kişi başı belli bir ücret gelir. Vatandaşlarımızın ikametlerini Borçka’ya aldırmalarının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle kış aylarında belediyeden hizmet alıyorlar. Bu hizmetlerin daha kaliteli olabilmesi için İller Bankasından gelecek payımızın da yeterli olması lazım” açıklamasında bulunmuştu.

"KONU DEDİKODU DEĞİL KESİN’

Borçka Belediye Meclisindeki 4 AKP’li üyeden ikisi olan Mehtap Şentürk ve Ziya Şan’ın, Murgul’a hangi gerekçelerle ikametlerini taşıdıkları merak konusu olurken konuyla alakalı gelen sorular üzerine açıklama yapan Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, konunun dedikodu olmadığını belirtti. Orhan, “Konu artık söylenti olmaktan çıkmış, kesinlik kazanmıştır. Arkadaşlar hangi partiden diye soruyorlar. Yani CHP’den olmadıklarını söylemem sanırım yeterli olur” ifadelerini kullandı. (Artvin/EVRENSEL)