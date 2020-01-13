13 Ocak 2020 04:36

Hong Kong emekçileri sendikalara akın ediyor

Hong Kong’da Çin’in ülkeye müdahalesine karşı ve demokrasi talebiyle aylardır süren protestolar sırasında binlerce emekçi sendikalara yöneldi. En az 40 yeni sendika ortaya çıktı.

Hong Kong'da sokağa çıkan halk

Fotoğraf: AA

    • Paylaş

    Geçtiğimiz haziran ayında Hong Kong protestoları başlamadan önce Chris Ngai boş zamanının çoğunu “World of Warcraft” oynayarak ve yeni kokteyl tarifleri bularak geçiriyordu. Şimdi ise 24 yaşındaki bu mühendis, yeni bir sendika kuruyor. 

    Reuters’tan Sarah Wu’nun haberine göre amacı; Çin yönetimi altındaki şehirde milyonlarca insan yürüyüşler yapmasına rağmen dile getirilen daha fazla demokrasi talebine karşılık bu zamana kadar hiçbir siyasi ödün vermeyen Hong Kong hükümetinin üzerindeki baskıyı artırmak...

    Yılın ilk gününde gerçekleşen 1 Ocak yürüyüşü güzergahında yeni üyeler kaydetmek için stant kurmadan bir gün önce Chris Ngai, Reuters’a yaptığı açıklamada “Devam etmekte olan demokrasi yanlısı hareket insanların yaşamını kökten değiştirdi” diyor ve ekliyor: “Bu, toplum hakkında bilgi sahibi olmayan pek çoklarını ayağa kalkmaya zorladı.”

    İNŞAAT ÇALIŞANLARI SENDİKASI 

    Ngai, polisle şiddetli çatışmaların daha yaygın hale geldiğini, demokrasi yanlısı hareketin de bir “öfke ve ümitsizlik” noktasına ulaştığını ifade ediyor.  Ona göre yeni taktiklere ihtiyaç var. Ngai, ekibiyle birlikte yaklaşık 90 mühendis, mimar ve inşaat çalışanını, kurduğu “Hong Kong Yapı ve Mühendislik İşçileri Genel Sendikası”na katılmaya ikna etmiş. 

    Standı, 4 kilometrelik yılbaşı yürüyüşü güzergahı üzerinde her biri belirgin bir flama ve logoya sahip düzinelerce stanttan yalnızca biriydi. Bu stantlar kamu personelleri, otel çalışanları, tiyatro profesyonelleri ve diğer mesleklerden yüzlerce insanı sendikalara katılmak için kendine çekiyordu.

    Ngai ve arkadaşları, 1997’de İngiltere’nin şehri Çin’e vermesinden beri toplu sözleşme haklarının bile tanınmadığı “laissez-faire” (bırakınız yapsınlar) ve ultra-kapitalist finans cazibe merkezini sendikalaştırmak için en büyük çabaya öncülük ediyor. Onlar daha etkili protesto biçimleri ararken, sürekli yeni deneyimler edinen Hong Kong’daki hareketin de ön saflarında yer alıyorlar.

    “Hareket kendi ad-hoc (amaca mahsus) karakterinde gelişiyor” diyen Hong Kong Çin Üniversitesi’den siyaset bilimci Ma Ngok, sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Şu an daha fazla kişi hareketin uzun erimli olabileceğini düşünüyor. Dolayısıyla, bunu sürdürmek için daha örgütlü bir temele ihtiyaçları var.”

    40 YENİ SENDİKA ORTAYA ÇIKTI

    Hong Kong Sendikalar Konfederasyonuna (HKCTU) göre, son aylarda Ngai’ninki de dahil olmak üzere yaklaşık 40 yeni sendika ortaya çıktı ya da hükümete kaydını yaptırma sürecinde. Ve düzinelercesi daha örgütlenmeye başladı.

    Geçen ay sendika kurmak üzerine yoğun kurslar düzenlemeye başlayan konfederasyon, bu yıl halihazırda 2 bin kişinin, 2019 yılının sonlarında ise binlercesinin daha sendikalara katıldığını söyledi. 

    Şehir yaklaşık 7.4 milyon nüfusa sahip.

    TELEGRAM'LA  SENDİKALAŞMA ÇAĞRISI

    Çalışma Bakanlığı raporları, 2018 yılındaki 13 kayda kıyasla geçtiğimiz yıl 25 yeni sendikanın kayıt yaptırdığını gösteriyor. Bunlardan 18 tanesi protestoların tırmandığı yılın ikinci yarısında açıldı.
    Pek çok yeni protesto taktiği gibi, sendikalaşma çağrısı da ilk olarak emek örgütlülüğünü teşvik eden bir kanalın üç aydan kısa bir süre içinde 74 binden fazla aboneye ulaştığı şifrelenmiş bir mesajlaşma uygulaması olan Telegram aracılığıyla yayıldı.

    "GREV YAPMA ZAMANI GELDİĞİNDE..."

    Hong Kong’daki geleneksel sendikalar yurttaşlar tarafından öncelikli olarak hobi sınıflarının, ziyafetlerin ve perakende indirimlerinin düzenlendiği kulüpler olarak görülüyor. Yeni sendikalar, görüşlerini dile getirdikleri için işverenler tarafından cezalandırılan işçileri koruyarak daha fazla motive oluyorlar. Birçok kimse sendikaların birlikten güç doğuracaklarına inanıyor.

    “Bireysel olarak greve çıkarsak şirketler tarafından bastırılabiliriz” diyor 1 Ocak günü Ngai’nin standındaki sırada bekleyen ve siyah bir maske takan Lam soyadlı 23 yaşındaki asistan mimar. 

    Sendikalaşma hamlesi, şiddetli protestolar karşısında turist sayısı ve perakende satışları düşerken ve Hong Kong bir durgunlukla pençeleşirken geldi.

    SENDİKALAR YENİ AMA KARARLI

    Çin’de emek konuları üzerinde çalışan Cornell Üniversitesi’nden Doç. Dr. Eli Friedman’a göre, yeni sendikalar ekonomik yarar sağlamak açısından çok fazla vaatte bulunamazken, zaman içinde daha etkili grevler örgütlenebilir ve şehrin derin eşitsizliklerinin üzerine gidebilir. 

    Yine Friedman’a göre, “Sendika yoğunluğunun bu türden bir gücü harekete geçirip geçirmeyeceğini söylemek için çok erken.”

    Yeni sendika liderlerinin çoğu, üye kazanmanın ve sendikalara yeniden güvenmenin zaman alacağını kabul ediyor. Ancak onlar, kent yönetiminin belirlenmesinde herkese oy hakkı verilmesini sağlamak amacıyla hükümet üzerindeki baskıyı arttırmak için uzun vadeli kitlesel grevler örgütlemek ve bununla birlikte işçilerin haklarını geliştirmekte kararlılar.

    Hong Kong Sendikalar Konfederasyonu (HKCTU) genel sekreteri ve eski bir demokrasi yanlısı politikacı olan Lee Cheuk-yan, “Uzun vadede örgütlü kalmak ve Hong Kong halkının son yarım yılda oluşan bilincini konsolide etmek zorundayız” diyor ve ekliyor:

    "Grev zamanı geldiğinde bütün sendikalar birlikte karar verecek"

    (Çeviren: Mert Demir)

    Hong Kong'da ne oluyor?

    Mustafa YALÇINER

    Hong Kong'da ne oluyor?

    Çay ve göz yaşartıcı gaz: Hong Kong protestoları ve ekonomi

    Çay ve göz yaşartıcı gaz: Hong Kong protestoları ve ekonomi

    Hong Kong protestolarında bir öğrenci polis tarafından vuruldu

    Hong Kong protestolarında bir öğrenci polis tarafından vuruldu

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Asgari ücretli aile tablosu: Battaniyeyle ısın, televizyon ışığıyla idare et!
    SONRAKİ HABER

    İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak İran açıklaması
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    İran’a, İranlı bir mültecinin gözünden bakmak

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Tokyo 2020'ye doğru: "Siyaset yasağı" vurgusunun anlamı

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    24 Aralık 2019/Bruno Taut'un ölüm yıldönümü

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Savaş rejimine karşı dayanışma

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Siste yolculuk!

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Kartalimeni-2: Bir balıkçı köyüne dair hikayat

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Kanlı süt!..

     Metin BORAN
    Metin BORAN

    Tüccarlar; Rest Tiyatro’da

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    Mona Lisa tablosu Türkiye’de

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Ufka doğru

     Ayşen ŞAHİN
    Ayşen ŞAHİN

    Yatağımızdaki düşman: Dayatılmış evlilik

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Kalu bela’ meselesi

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Süleymani’nin öldürülmesi son değil, başlangıç
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Hong Kong emekçileri sendikalara akın ediyor
    Hong Kong emekçileri sendikalara akın ediyor

    Hong Kong’da Çin’in ülkeye müdahalesine karşı ve demokrasi talebiyle aylardır süren protestolar sırasında binlerce emekçi sendikalara yöneldi. En az 40 yeni sendika ortaya çıktı.

    İspanya’nın ilk koalisyon hükümeti ne vadediyor?
    İspanya’nın ilk koalisyon hükümeti ne vadediyor?

    İspanya’da ilk defa bir koalisyon hükümeti kuruluyor. İspanyol Eğitimci ve Sendikacı Jesus de la Roza yeni hükümeti, vaatlerini ve bu vaatlerin gerçekleşme ihtimalini Evrensel'e yazdı.

    Malatya'ta tütünlere el konulmasına tepki: Geçim kaynakları ellerinden alınıyor
    Malatya'ta tütünlere el konulmasına tepki: Geçim kaynakları ellerinden alınıyor

    Malatya’da birçok ailenin geçim kaynağı olan tütüne yönelik operasyon yapılarak el konulmasını esnaf ile konuştuk.

    Asgari ücretli aile tablosu: Battaniyeyle ısın, televizyon ışığıyla idare et!
    Asgari ücretli aile tablosu: Battaniyeyle ısın, televizyon ışığıyla idare et!

    Kocaeli Körfez'de asgari ücretle geçinmeye çalışan bir ailenin evine konuk olduk. Ailenin fertleri faturaları düşürmek için battaniyeyle ısınıp televizyon ışığıyla idare ettiklerini söylüyor.

    Arap basını: "Türkiye'nin müdahalesi Libya'daki durumu ağırlaştıracak"
    Arap basını: "Türkiye'nin müdahalesi Libya'daki durumu ağırlaştıracak"

    Libya'da taraflar ateşkes ilan ederken AKP hükümeti eliyle Türkiye'nin ülkeye müdahalesi bölge medyasında "tehlikeli bir girişim" olarak tartışılmaya devam ediyor.

    İşçi mektubu: Rekabetten belediye yönetimi hoşnut, işçiler değil
    İşçi mektubu: Rekabetten belediye yönetimi hoşnut, işçiler değil

    Bakırköy Belediyesinde çalışan bir işçi yazdı: Bakırköy Belediyesi çalışanlarının mevcut sorunlarının çözümü, hak ve menfaatlerinin gelişmesi yan yana gelmelerine bağlı.

    İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak İran açıklaması
    İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak İran açıklaması

    İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri, İran'ı nükleer anlaşmanın hükümlerine tam uymaya ve şiddet eylemlerinden kaçınmaya çağırdı.

    GÜNCELLENDİ
    Almanya'yı yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo'da olimpiyatlara katılacak
    Almanya'yı yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo'da olimpiyatlara katılacak

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 mağlup etti. Türkiye 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak.

    Rashit çetesi artık yok!
    Rashit çetesi artık yok!
    Masal anlatıcısı Leyla Melike Şahin: Büyükleri masalların dünyasına çağırıyoruz
    Masal anlatıcısı Leyla Melike Şahin: Büyükleri masalların dünyasına çağırıyoruz
    Çukurova Kitap Fuarı’nda 50 kuşak öykücülüğü konuşuldu
    Çukurova Kitap Fuarı’nda 50 kuşak öykücülüğü konuşuldu
    GÜNCELLENDİ
    Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabı tiyatro sahnesine taşındı
    Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabı tiyatro sahnesine taşındı
    "Hayat" gibi bir his: Sevgili Arsız Ölüm Dirmit
    "Hayat" gibi bir his: Sevgili Arsız Ölüm Dirmit
    Doktor Şemsettin Koç'un tanıklığı: Empati ile Vicdana Dokunabilmek
    Doktor Şemsettin Koç'un tanıklığı: Empati ile Vicdana Dokunabilmek
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    TÜPRAŞ'ta iş cinayetinde ölen Murat Erem, arkadaşları ve ailesi tarafından uğurlandı
    TÜPRAŞ'ta iş cinayetinde ölen Murat Erem, arkadaşları ve ailesi tarafından uğurlandı

    TÜPRAŞ'ta yaşanan iş cinayeti sonucu hayatını kaybeden Murat Erem adlı işçi, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

    İzmir Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Koçer silahlı saldırıya uğradı
    İzmir Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Koçer silahlı saldırıya uğradı

    İzmir'de Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı olan Ali Rıza Koçer, aracını park ettiği sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Koçer saldırıdan yara almadan kurtuldu.

    Bayraklı Belediyesi Çalışan Gazeteciler Günü paneli düzenledi
    Bayraklı Belediyesi Çalışan Gazeteciler Günü paneli düzenledi

    İzmir Bayraklı'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında panel düzenlendi.

    Sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren Enver Yıldız cezaevinde ölü bulundu
    Sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren Enver Yıldız cezaevinde ölü bulundu

    İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşini silahla öldüren Enver Yıldız, cezaevinde ölü bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    KESK İzmir’de miting düzenledi: Herkese güvenceli iş ve güvenli bir gelecek
    KESK İzmir’de miting düzenledi: Herkese güvenceli iş ve güvenli bir gelecek

    İzmir'de KESK'in çağrısı ile “Halk için bütçe, demokratik Türkiye” sloganıyla bölgesel miting gerçekleştirildi. Mitinge emek örgütleri, siyasi parti ve kitle örgütleri de katıldı.

    Bornova'da gazetecilik paneli: İşsizlik ve baskıya karşı sendikal örgütlenme
    Bornova'da gazetecilik paneli: İşsizlik ve baskıya karşı sendikal örgütlenme

    Bornova Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Siyaset, Toplum ve Teknoloji Işığında Değişen Gazetecilik" paneli ve sergisi düzenledi.