12 Ocak 2020 14:19

Antep'te 14 çocuğu cinsel istismara maruz bırakan faile "iyi hal" indirimi

Antep Belediyesine bağlı sanat merkezinde eğitmen olan Yusuf Gökhan Emir’in 14 çocuğu istismara maruz bıraktı. Fail önce 136 yıl hapse çarptırıldı. Ardından cezada "iyi hal" indirimi uygulandı.

Çocuk istismarına af olmaz dövizini tutan kadın

Fotoğraf: Nafaka Hakkı Kadın Platformu

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    Antep Belediyesine bağlı sanat merkezinde öğretmen olan Yusuf Gökhan Emir’in 14 kız çocuğunu istismara maruz bıraktığı ortaya çıktı. Emir, hakkında açılan davada önce 136 yıl hapse çarptırıldı. Ardından cezada "iyi hal" indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 104 yıla indirdi.

    Antep Büyükşehir Belediyesine bağlı Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK) bünyesinde faaliyet yürüten Şehitkamil ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi’ndeki Halil Karaduman Sanat Merkezinde görevli Mozaik Öğretmeni Yusuf Gökhan Emir, kurs verdiği 14 kız çocuğunu cinsel istismara maruz bıraktı. İstismar 13 yaşındaki öğrencilerden birinin olanları öğretmenine anlatması sonucu ortaya çıktı. Çocukların verdikleri ifade üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Emir, 6 Nisan 2019 tarihinde tutuklandı. Başsavcılık talimatıyla Çocuk İzleme Merkezine götürülen çocukların adli görüşme değerlendirme raporları tutuldu. Yapılan görüşmelerde çocukların gerçeği değerlendirme yetisi incelenerek, gerçek-yalan ayrımı yapabildikleri tespit edildi. Çocukların verdikleri bilgiler birbirleriyle uyumlu çıkarken, uygun mental kapasiteye ve sözel beceriye sahip oldukları, yine beden dili ve duruşları ile beyanlarının samimi olduğu kanaatine varıldı.

    İDDİANAME HAZIRLANDI, DAVA BAŞLADI

    Mezopotamya Ajansından Muhammed Abdulkadir Esen’in haberine göre, bu rapor doğrultusunda fail Emir hakkında başsavcılık tarafından “çocuğun cinsel istismarı, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun istismarı” suçlarından iddianame hazırlandı.

    İddianamenin Antep 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabulü ile başlayan davanın karar duruşması 13 Aralık 2019’da yapıldı. Savunmasında “Suçu işlediğime inanmamaktayım” diyen Emir, "Üzerime atılı suça dair herhangi bir görgü tanığı yok. Okul ile aramda problem olduğunu daha öncede ifade etmiştim” dedi ve şunları söyledi:

    “Resim öğretmeni olduğum için yeri geldiğinde öğrencilerin elini tutmaktayım. Mağdurların hepsi kopyala-yapıştır ifade vermiştir. Herkesin girip çıktığı bir sınıfta böyle bir şeyi yapmam mümkün değildir. Çocuklarla yalnız kalmadım. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hülya Yıldız haftanın 2 günü zamansız olarak denetime gelmektedir. Yine kurum müdürümüz de günde 2-3 defa denetime gelir”

    SAVCILIK İSTİSMAR SUÇUNDAN CEZA İSTEDİ

    İddia makamı ise sunduğu mütalaada 14 çocuğun gelişimlerinin yaşlarına uygun olduğunu, herhangi bir sıkıntılarının olmadığını, içinde bulundukları ortamı ve durumu anlayabilecek seviyede olduğunu belirterek sanığın 14 çocuğu istismarından dolayı ayrı ayrı “çocuğun cinsel istismarı suçundan” cezalandırılmasını talep etti.

    İSTİSMAR FAİLİNE "İYİ HAL" İNDİRİMİ

    Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın çocuklara karşı aynı suçu birden fazla kez işlediği tespiti ile verilecek cezada 1/4 oranında arttırma giderek 14 kez 9 yıl 14 ay 15 gün hapis cezası olmak toplamda 136 yıl hapis cezası verdi. Ancak sanığın yargılama sırasında olumsuz bir davranış göstermemesi ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olumsuz etkisini gerekçe gösteren mahkeme, cezayı ‘iyi hal’ indirimi ile 14 kez 7 yıl 9 ay 22 güne düşürüp, toplam 104 yıla indirdi. (HABER MERKEZİ)

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