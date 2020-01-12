Bingöl'de 3.6 şiddetinde deprem
Karlıova'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Harita: Mapquest
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12.54 sularında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden edinilen bilgilere göre, saat 12.54 sularında Karlıova'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Bingöl Karlıova'ya 9.6 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)
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