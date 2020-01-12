Gülten Kışanak ve Sebahat Tuncel'in yargılanması yeniden başlıyor

DBP önceki dönem Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ve DBB önceki dönem Eş Başkanı Gültan Kışanak hakkında verilen hapis cezalarının bozulmasının ardından yeniden başlanan yargılamanın ilk duruşması, yarın Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Tutuklu Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak hakkında Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği hapis cezalarının Antep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından esas ve usulden bozulması ardından dosyanın yeniden geldiği yerel mahkemedeki ilk duruşma yarın görülüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2016 yılının ekim ayında tutuklanan Gültan Kışanak ile aynı yılın kasım ayında tutuklanan Sebahat Tuncel’in yargılandığı davanın 1 Şubat 2019’da Malatya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 12’nci duruşmasında, Tuncel'in savunması alınmadan karar çıkmıştı. 16 hakimin değiştiği 12 duruşma sonunda çıkan kararda, Kışanak’a "terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla 11 yıl 3 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla 3 yıl, Tuncel’e ise "terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla 9 yıl 9 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla 5 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

KARAR BOZULMUŞTU

Avukatlar istinaf için kararı götürdüğü Antep Bölge Adliye Mahkemesi 18’inci Ceza Dairesi, 19 Temmuz 2019 tarihinde karar verdi. Kışanak ve Tuncel hakkında benzer suçlamalarla başkaca soruşturma ve davaların sürdüğüne dikkat çeken daire, kararın yazılı bir şekilde verildiğine işaret ederek “Soruşturma ve kovuşturma dosyalarını celp edilerek, öncelikle olaylar arasında hukuki veya fiili kesinti olup olmadığı, mümkün olması halinde dosyaların birleştirilmesi yoluna gidilmesi, kesinleşmiş olması durumunda ise onaylı örnekleri dosya arasına alındıktan sonra bir bütün halinde değerlendirilip sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden yazılı bir şekilde karar verildiği…” tespitinde bulundu.

Usul ve esas eksikliğine dikkat çeken mahkeme, istinaf başvurusunda bulunan avukatlar ve Cumhuriyet Savcısının istinaf itirazlarını yerinde görerek, hükmün bozulmasına karar vermişti. (Malatya/MA)

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