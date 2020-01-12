İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğine katılan İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in "bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı" iddiasıyla gözaltına alındığı ve bir süre sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

AA'nın İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e dayandırdığı haberde, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Macaire'in Emir Kebir Üniversitesinin önünde Ukrayna uçağının kurbanlarını anma etkinliğine katıldığı belirtildi. Etkinliğin atılan sloganlarla rejim karşıtı gösterilere dönüştüğü ve bu sırada İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Macaire'in "bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı" öne sürüldü.

Bunun üzerine gözaltına alınan İngiliz Büyükelçi birkaç saat sonra serbest bırakıldı. (HABER MERKEZİ)