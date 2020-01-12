12 Ocak 2020 08:50

Ruptly ajansı kameramanı Irak'ta öldürüldü

Rusya merkezli video ajansı Ruptly bünyesinde kameraman olarak görev yapan bir gazeteci Irak'ta öldürüldü.

Kameraman

Fotoğraf: Pixabay

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    Rossiya Segodnya ve Russia Today Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Ruptly video ajansı kameramanı Saaf Ghali’nin Irak’ta öldürüldüğünü açıkladı.

    Simonyan, Telegram kanalından yaptığı açıklamada "Irak’ta kimliği belirsiz kişiler kameramanımız Saaf Ghali’yi öldürdü. Saaf, Ruptly video ajansımız için bölgede çekimler yapıyordu. Ailesine yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

    RT’den yapılan açıklamada, “Saaf Ghali, Irak’ın, ABD ve İran arasında askeri çatışma platformu haline getirilmesine karşı düzenlenen gösterisinin çekimlerinden sonra vuruldu” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, kameramanın, yerel basın için çekim yaptığı belirtildi. (MEDYA SERVİSİ)

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