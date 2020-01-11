Gazetemize gönderilen tebligatlar PTT tarafından geç ulaştırılıyor

İstanbul’da Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) tarafından ulaştırılması gereken tebligatlar adreslere geç ulaştırılıyor. En geç 7 gün içinde teslim edilmesi gereken tebligatlar bazen 30 günü buluyor. Örneğin gazetemize İstanbul Sirkeci/Cağaloğlu Şubesinden 03 Aralık 2019 tarihinde gönderilen tebligat 02 0cak 2020’de Bahçelievler Dağıtım Toplama Merkezine gönderildi. 29 Kasım 2019 tarihinde Sirkeci/Cağaloğlu Şubesinden teslim edilen başka bir tebligat ise 25 Aralık 2019 tarihinde Bakırköy Postane Dağıtımına verildi. Konuyla ilgili bilgi almak isteyen gazetemizdeki yetkiliye ise şube çalışanları, tebligatların fazla olduğunu ve PTT’de çalışan elemanların yetersiz olduğunu söyledi.

Konuştuğumuz bazı yurttaşlar da tebligatların geç iletildiğini belirterek sorunlarını aktardılar. Yurttaşlar, adreslere geç gelen ya da hiç gelmeyen tebligatların PTT dağıtıcısı tarafından mahalle muhtarlıklarına bırakıldığını belirterek, mağdur olduklarını söyledi. Konuyla ilgili bilgi almak için defalarca kurumu aramamıza rağmen ulaşamadık. (İstanbul/EVRENSEL)