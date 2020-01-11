11 Ocak 2020 23:17
Çeşme'de mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişi öldü
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında mültecileri taşıyan tekne battı. 8'i çocuk 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Fotoğraf: Çeşme Kaymakamlığı | Kaynak: AA
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 8 kişi kurtarıldı.
AA'nın paylaştığı habere göre, akşam saatlerinde Yalı Mahallesi açıklarından bağırma sesleri duyulması üzerine jandarma hattına ihbarda bulunuldu.
Sahil Güvenlik birimlerinin olay yerine intikali sonrası mültecileri taşıyan fiber teknenin battığı tespit edildi.
Denizde yardım bekleyen 8 kişiyi kurtaran ekipler, 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaştı.
Kurtarılan mültecilerin teknede 19 kişi olduklarını belirtmesi ve denizde yapılan araştırma sonrası arama kurtarma çalışması sonlandırıldı.
Kurtarılan mülteciler ve cansız bedenler kıyıya çıkarıldı. (HABER MERKEZİ)
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