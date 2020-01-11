11 Ocak 2020 22:41

Bayraklı Belediyesi Çalışan Gazeteciler Günü paneli düzenledi

İzmir Bayraklı'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında panel düzenlendi.

Paneldeki konuşmacılar sahnede, salon izleyiciler tarafından doldurulmuş durumda.

Fotoğraf: Evrensel

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Bayraklı Belediyesi tarafından panel düzenlendi. Bayraklı Belediyesi Ek Hizmet Binasında düzenlenen panele moderatör olarak Barış İnce, konuşmacı olarak ise Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan katıldı. Düzenlenen panele çok sayıda dinleyicinin yanı sıra Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve başkan yardımcıları da katılım sağladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü adına yapılan panelde konuşan gazeteciler günümüz koşullarında gazetecilik yapmanın zorlukları ve basın özgürlüğü konusunda konuştular. Barış Terkoğlu, “Bir toplumda insanlar örgütlenme hakkına sahipse o ülkede basın özgürlüğü de vardır” derken, Barış İnce ise “Gazetecinin bir ekseni olmak zorunda ve tarafsız olması gerekiyor. Ancak bu ilkesiz olmayı gerektirmez” diye konuştu.

Gazeteciliğin toplum içerisindeki yeri ve öneminin üzerine vurgu yapan konuşmacılar sık sık Uğur Mumcu örneği üzerinden konuşmalarını destekleyerek ve gazeteciliğin bir aydın faaliyeti olarak değerlendirilmesinin gerektiğini söyledi. (İzmir/EVRENSEL)  

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