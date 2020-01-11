Erkek şiddeti nedeniyle bir gözünü kaybetti

Samsun’da, Elif Kesler eşi Mehmet Kesler’in uyguladığı şiddet nedeniyle bir gözünü kaybetti. Görme yetisini kaybetmesine neden olduğu için tutuklanan eşine karşı boşanma davası açan Elif Kesler, “Dünyamı kararttı. Herkes hak ettiği cezayı alsın. Beni bu hale düşüren, ışığa hasret kalsın” dedi.

Uzun süre tedavi gören, gözünü kurtarmak umuduyla başka hastanelere de başvuran Kesler, ne yazık ki bir sonuç alamamış. Kesler’in görme yetisini kaybeden gözü gelecek hafta ameliyatla alınacak. Kızları Zeynep ve Beyza ile kardeşi Ersin Keskin’in evinde kalan Elif Kesler, çocukları için mücadele etmeye devam edeceğini anlatarak, yardım istedi.

“BENİM GİBİ YÜZLERCE KADIN VAR”

Çocukları için ayakta durmaya çalıştığını, çocuklarının eğitimlerini düşündüğünü belirten Kesler “Onların geleceği benimki gibi karanlık olmasın, aydınlık olsun, bir meslekleri olsun. Bir anlık öfkeyle beni bu hale getirdi. Emine Bulut cinayetinde çok etkilenmiştim, 2-3 gün aklımdan çıkmamıştı. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Sesimizi duysunlar, bu olayı sadece ben yaşamadım, benim gibi yüzlerce kadın var. Boşanma davamı da açtım, inşallah yakın zamanda ondan boşanacağım. Ayrı bir eve çıktım, evde sadece çocuklarımın yatağı ve elbiselerimiz var. Çok fazla ihtiyacımız var, çocuklarım için yardım istiyorum” dedi. (Samsun/DHA)