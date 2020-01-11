İstanbul’da uyuz alarmı: İlaç temininde sıkıntı var

İstanbul'da ortaya çıkan uyuz vakalarındaki artış korkutuyor. Artışın sebebi henüz bilinmezken, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ciddi bir artış olmadığını iddia etti. Sağlık Bakanlığı ise hiçbir açıklamada bulunmadı.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk ise hastalığın ne kadar arttığına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünün araştırma yapması gerektiğine işaret etti.

"İLAÇ TEMİNİ NOKTASINDA SIKINTILAR VAR"

Yetkililerin aksine uyuz vakasında artış olduğunu söyleyen Öztürk, “Şu anda ecza depolarında ilaç kalmadı. İl Sağlık Müdürlüğü sadece ‘Artış yok’ diye açıklama yaptı. Ancak Sağlık Bakanlığı kendi başarısızlıkları gibi yansıyacağını düşündüklerinden açık bir şey ifade etmiyor. Vaka sayısı artış gösterdi, ancak ilaç temini noktasında sıkıntılar var” dedi.

Öztürk, eczacıların ilaç yetiştiremediğini, kış aylarında görülen vaka hakkında geçmiş yıllara ait verileri bilmedikleri için kıyas yapamadıklarını da sözlerine ekledi. (İstanbul/MA)

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