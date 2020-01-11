Türkiyeli şirket ücreti gasbetti, Litvanya halk işçilere destek eylemi düzenledi

Litvanya'da grevde olan Kayı İnşaat bünyesinde çalışan 52 inşaat işçisi için, Litvanya’da faaliyet yürüten sendikaların çağrısı ile yerel halkın katıldığı bir dayanışma eylemi gerçekleşti. Rusça, Litvanyaca, İngilizce ve Türkçe hazırlanan açıklamada, “Sadece dayanışmayı ifade etmekle kalmayıp, aynı zamanda Litvanya’daki işçi hakları ihlalini kabul etmeyeceğimizi ve yasaları çiğneyerek işçileri sömüren şirketler için kamu fonlarının harcanmasına göz yummayacağımızı göstereceğiz. İşçilerle birlikte sarı yelek giyelim” denildi. Kaunas Belediyesi ise, Litvanyalı halkın tepkisi sonucu Kayı İnşaat ile yapılan sözleşmenin feshedildiği söyledi.

27 Aralık’tan bu yana grevde olan 52 işçi, Kayı İnşaat şirketinin bu zamana kadar yemekleri kaldırma, içme suyunu kesme tehditlerine rağmen mücadeleye devam ediyor. 9 aydır çalışan ve en az 8 aylık maaşları verilmeyen işçilerle hafta başında konsolosluk yetkililerince ikinci bir görüşme gerçekleştirilmişti. İşçilerden alınan bilgiye göre, “Büyükelçilik yetkilileri Kayı patronuna ödemeler için baskı yapacağına, bize haklarınızı almadan ülkeye dönün çağrısı yapılıyor” denildi. İşçiler haklarını alana kadar mücadele edeceklerini, stadyum inşaatında emeklerinin olduğunu, maaşlarının ve fazla mesai ücretlerinin acilen taraflarına ödenmesini istiyor.

LİTVANYA HALKINDAN İŞÇİLERLE DAYANIŞMA EYLEMİ

Haklarını almak için mücadele eden Kayı İnşaat işçilerine bir süre önce ailelerinden “direnin” destek mesajı gelmişti. Grevin başından bu yana işçilere yerel halkın ve sendikanın desteği de artarak devam ediyor. Litvanyalı Gegužės 1-osios Sendikası çağrısıyla işçilerle dayanışma eylemi yapıldı.

İŞÇİLERE DESTEK PROTESTOSU

Darius ve Girenas stadyumunun inşaatında çalışan ve 9 aydan beri kendilerine söz verilen ücretleri ödenmeyen işçiler için Litvanyalıları desteğe çağıran halk, “Sadece dayanışmayı ifade etmekle kalmayıp, aynı zamanda Litvanya’daki işçi hakları ihlalini kabul etmeyeceğimizi ve yasaları çiğneyerek işçileri sömüren şirketler için kamu fonlarının harcanmasına göz yummayacağımızı göstereceğiz” dedi.

BELEDİYEYE TEPKİ, BELEDİYE-ŞİRKET ANLAŞMASINI İPTAL ETTİRDİ

Litvanyalılar tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İşçiler en başından beri şirket temsilcileri ile müzakereler yapıp bir orta yol bulduktan sonra çalışmaya devam etmek niyetindelerdi. Bu iyi niyetli yaklaşıma rağmen ‘Kayı İnşaat’ Litvanya yetkilileri işçilerden ve onları temsil eden ‘Gegužės 1-osios’ işçi sendikasından gelen sorulara cevap vermedi. Bu yetkililer basına işçilerin maaşlarını tam olarak ödediklerini, onlara karşı başka yükümlülükleri olmadığını ve işçilerin Türkiye’de bu sorunu çözebileceklerini söylediler. Şu anda şirket grevdeki 52 işçinin her birine 7 ila 12 bin avro tutarında borçludur ve işçilerden hiçbirine Litvanca iş sözleşmelerinin bir kopyası dahi verilmemiştir. Aylar boyunca devam eden bu haksızlık süresince işçilerin çalışma saatleri Litvanya’da izin verilen azami çalışma süresinin neredeyse iki katına çıkarıldı. Bu ihlaller Litvanya’da yapılmıştır ve bunun sorumluluğunu bu işçileri Litvanya’da (Türkiye’de değil) istihdam eden şirket – ‘Kayı İnşaat’ Litvanya şubesi üstlenmelidir. İşçiler, bileklerinin hakkıyla kazandıkları paralarını almak için gerekli olduğu sürece greve hazırlardır. Bu gerçekleşene kadar stadyumun inşaatı beklemeye devam edecektir. Bu nedenle şirket yetkililerini, saklanmayı bırakıp işçilerle müzakere etmeye davet ediyoruz. Belediye temsilcilerini, stadyumun inşaat işi için ödenen paranın neden bu işi yapan kişilere asla ulaşmadığına dair bir açıklama yapmaya davet ediyoruz. Kötü üne sahip bir şirket istihdam eden ve yabancı işçilerin haklarının ihlallerini tolere eden Kaunas Belediyesi, işçilerin haklarına karşı açıkça bir kayıtsızlık ve saygısızlık sergilemektedir. Litvanya’da çalışan insanların haklarıyla ilgili sorunlarına dahil olmuş işçi sendikalarını ve diğer örgütleri de yürüyüşe davet ediyoruz. Litvanya’da işçi haklarına önem veren, kamu fonlarının harcanma şeklini ve inşaat çalışmalarının organizasyonunu sorgulayan herkesi bekliyoruz.”

"SADECE DAYANIŞMA DEĞİL, KAMUNUN YAĞMALANMASINA KARŞI BERABERİZ"

Litvanyalılar tarafından yapılan açıklamada, “Tüm Litvanyalıları, Darius ve Girenas stadyumunun inşaatında çalışan ve 9 aydan beri kendilerine söz verilen maaşları ödenmeyen Türk işçileri desteklemeye davet ediyoruz. Sadece dayanışmayı ifade etmekle kalmayıp, aynı zamanda Litvanya’daki işçi hakları ihlalini kabul etmeyeceğimizi ve yasaları çiğneyerek işçileri sömüren şirketler için kamu fonlarının harcanmasına göz yummayacağımızı göstereceğiz. İşçilerle birlikte sarı yelek giyelim” denildi. (HABER MERKEZİ)