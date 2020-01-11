11 Ocak 2020 21:52

Danıştay, Ardanuç HES'ine verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptalini onadı

Ardanuç 5 HES ve Regülatörü için verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararının iptali için verilen karar Danıştay tarafından onandı.

Yaşam alanlarımıza birlşerek sahip çıkacağız yazısı arkasında basın açıklaması yapılıyor

Fotoğraf: Şavşat Dernekleri Federasyonu

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    Ardanuç 5 HES ve Regülatörü için verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararının iptalinin Danıştay 6. Dairesince onanması üzerine Şavşat Dernekleri Federasyonu çağrısı ile bir araya gelen yaşam alanı savunucuları “Yaşam alanlarımızı birleşerek koruyacağız” dedi.

    Rize İdare Mahkemesi’nin Ardanuç halkı lehine olan bu kararının Danıştay 6. Dairesi tarafından onanarak kesin olarak karara bağlandığı belirtilen açıklamada “Bu uzun ve emek gerektiren kolektif mücadele süreci Ardanuç halkının doğasına, suyuna insanına ve tüm canlılarına sahip çıkma sonucu ile taçlanmıştır.17 Kurum tarafından verildiği iddiası ile neredeyse yargısal denetim süreçlerine ihtiyaç duyulmaması gerektiğini iddia eden resmi açıklamaların gerçekte bazen ne kadar eksik ve yetersiz olduğu görüldüğü gibi itiraz edilmez, karşı çıkılmaz ve kaderine boyun eğer biçimde kurum ve şirketler başbaşa bırakılırsa o zaman doğaya, insana ve tüm canlılara zarar verecek bir çok proje hayata geçebileceğini de gözler önüne sermiştir. Örneğimizde olduğu gibi uzun ve meşakkatli bir mücadele süreci bugün bu yanlış projenin hayat bulmasına engel olarak yaşam hakları hanesine büyük bir kazanım eklemiştir. Bu kazanımdan hep birlikte ne kadar gurur duysak yeridir” denildi.

    Yaşanan süreç boyunca kararlı bir mücadele sürdüren Ardanuç halkının, birbirleriyle dayanışmada yarışan köylerin ve köylülerin, her keşifte meydanları dolduran kadınların, bu mücadelenin kazananları olduğu vurgulanan açıklamada şöyle denildi: “Hukuki mücadele sürecinde ve işlerin hazırlık safahatinde başta Şavşat Dernekleri Federasyonu olmak üzere dayanışma gösterin bütün kişi ve kurumlara teşekkür ediyoruz.Yaşasın yaşam hakkı mücadelemiz!” (HABER MERKEZİ)

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