12 Ocak 2020 04:17

Ender İmrek: Sarayın değil halkın gazetecileriyiz

Evrensel yazarı Ender İmrek’e ‘Hermes’ çanta davası: Gazeteci dediğin övgü düzen değildir. Biz sarayın değil işçilerin, ezilenlerin, halkın gazetecileriyiz. Gerçekleri yazmaya devam edeceğiz.

Fotoğraf: Evrensel

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    Gözde TÜZER 
    İstanbul

    Gazetemiz Evrensel Yazarı Ender İmrek hakkında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Hermes marka çantası ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yargılanmasını konu alan yazısı nedeniyle açılan soruşturma davaya dönüştü. 

    İmrek, 29 Haziran 2019’da yayımlanan “Parıl parıl parlıyordu Hermes çanta…” başlıklı yazısında “Emine Hanım tüm dünyaya çantasıyla tanıttı Türkiye’yi… Canan Hanım duruşmasıyla, duruşuyla…” ifadelerini kullanmış ve “Tarihe ayakkabılarıyla, çantalarıyla, gardıroplarıyla geçenler, saraylarıyla, sarayın itibarıyla övünenler halklar nezdinde hiç de iyi intiba sahibi olmadılar. Tarihten ders çıkarmakta yarar yok mu?” diye sormuştu.

    "GAZETECİ DEDİĞİN ÖVGÜ DÜZEN DEĞİLDİR"

    Erdal İmrek kendisine açılan davayla ilgili “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüz şartlı kutlanmış olsa da gazeteci olduğumuz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından kabul görmüş demek ki... O halde gazeteciliğin özgürce yapıldığı bir ortam gerekli. Oysa durum farklı” dedi.

    25 yıllık Evrensel gazetesinin asırların oluşturduğu birikimin bir ürünü ve eğmeden bükmeden yazmanın da temsilcisi olduğunu belirten İmrek şöyle devam etti: “Gerçeği yazmak önemli bir değerdir. Eleştiren gazetecileri yazarları baskı altına alarak susturmak istiyorlar. Engeller bitmek bilmiyor. İşten atmalar, yargılamalar, tehditler, tutuklamalar ve davalar sürüyor. Ben bu defa yeni bir davayla karşılaştım. Cumhurbaşkanı avukatı daha önce de hakkımızda davalar açtı. Bu defa aynı Avukat, Emine Erdoğan’ın avukatı olarak karşımızda. Olsun! O dönem 144 asgari ücretli çalışanın maaşına denk gelen lüks Hermes çantadan söz etmemiz, eleştirmemiz kadar olağan bir şey olabilir mi? Gazeteci dediğin övgü düzen değildir. Biz sarayın değil işçilerin, ezilenlerin, halkın gazetecileriyiz. Gerçekleri yazmaya ve tartışmaya devam edeceğiz. Mahkemelerde de gerçekleri anlatmaya devam ederiz.” 

    "DAVANIN BASIN DAVASI OLDUĞU UNUTULMUŞ"

    Ender İmrek’in Avukatı Yıldız İmrek aslında savcılığın soruşturma açmaması gerektiğini belirterek “Gelir dağılımı adaletsizliği ve yöneticilerin lüks tüketiminin eleştirisi yapılmıştır. Eleştiri konusu kamu yararı ile ilgilidir, basının kamu gözcüsü sıfatıyla basın özgürlüğü çerçevesindedir” dedi. 

    Şikayetçinin cumhurbaşkanı eşi olunca, soruşturma savcısının her türlü hukuki kriteri bir tarafa bırakıp acele ile iddianame tanzim ettiğini belirten İmrek “Ortada yasaya uygun bir iddianame de yoktur. Hangi ifadelerin hakaret teşkil ettiği belirtilmeden, ‘Yazının bütünlüğü olayların ele alınış biçimi ve kullanılan ifadelerin müştekiyi küçümseyici nitelikte olduğu ve atılı hakaret suçunu oluşturduğu’ iddia edilmiş” dedi. 

    Yıldız İmrek şöyle devam etti: “Savcı kendi kişisel yorumuyla ‘hakaret yok ama hakaret etmek istemiş’ anlamına gelen bir belge yazmış. Yani savcı, Emine Erdoğan’a bir tür kutsal dokunulmazlık atfetmekte, ‘Eleştiriyorsun, öyleyse suçlusun’ teziyle hareket etmekte, onu beğenmemeyi bizatihi suç olarak görmektedir.

    Savcı Budapeşte etik ilkelerine aykırı davranmıştır. Bu ilkeler, hak ve özgürlüklerin korunmasını, yersiz soruşturma ve dava açılmamasını; savcıların görevlerini adil, tarafsız, objektif hukuk kuralları çerçevesinde bağımsız olarak icra etmelerini gerektirir.

    Öyle telaş edilmiş ki davanın bir basın davası olduğu bile unutulmuş ve Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmış. Mahkeme ise 20 gün sonra görevsizlik kararı vermiş. Bizce bu iddianamenin iadesi gerekirdi, hakaret olmadığı açıkça belli olan ve basın özgürlüğü kapsamında olan bir yazı hakkında kamu davasının görevsizlik gerekçesiyle de olsa sürdürülmeye devam edilmesi hak ihlalidir. Şimdi bu itirazımızın sonucunu bekliyoruz.”

    Parıl parıl parlıyordu Hermes çanta…

    Ender İMREK

    Parıl parıl parlıyordu Hermes çanta…

    Emine Erdoğan'ın Hermes çantasını yazan Ender İmrek'e soruşturma

    Emine Erdoğan'ın Hermes çantasını yazan Ender İmrek'e soruşturma

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