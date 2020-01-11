İzmir’de KESK’in çağrısıyla “Halk için bütçe, demokratik Türkiye” başlıklı miting düzenlendi. Mitinge DİSK, TMMOB, TTB, İzmir Barosu, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri de katıldı. Konak Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen İzmirli işçi ve emekçiler, talepleriyle Alsancak Gündoğdu meydanına yürüdü.

Mitingde, “Krizin yükü patronlara”, “Emekçiyiz halklıyız kazanacağız”, “Saraya değil emekçiye bütçe” sloganları atıldı. Mitinge İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de mesaj gönderdi.

KESK, “Yoksulluğa, işsizliğe, sömürüye, savaşa karşı insanca bir yaşam, demokratik bir Türkiye istiyoruz”; Birleşik Metal-İş “Patronların kölesi olmayacağız, metal işçileri direniyor”; Emek Partisi “Savaşa, ranta, çılgın projelere değil, halk için bütçe”; HDP, “Savaş, rant, talan için değil halk için bütçe”; Halkevleri “İnsanca yaşamak istiyoruz; ya sosyalizm ya barbarlık”, Sol Parti “ABD’yi her yerden kovalım” pankartları ile yürüdü.

“TEK BİR KESK’Lİ DIŞARIDA KALMAYINCAYA KADAR ALANLARDAYIZ”

Ege’deki 9 ilden katılımla gerçekleştirilen mitingde ilk olarak KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hasan Ali Kılıç konuştu. Anayasanın tamamen ortadan kaldırıldığını vurgulan Kılıç, “15-20 sene okuyup türlü türlü sınavlardan, güvenlik soruşturmalarından, arşiv araştırmalarından, bin bir badireden sonra girdiğimiz işten bir satırlık yazıyla ihraç edildik. Sonra da dalga geçercesine üyelerini kendilerinin atadıkları komisyondan adalet beklememizi istediler. Ne sizden merhamet bekliyoruz, ne de talimatınızla işleyen organlardan bir beklentimiz, bir talebimiz var. Bizler ‘hak verilmez alınır’ diyen bir geleneğin içinden gelenleriz. 130 haftadır alanlardayız. Tek bir KESK’li dahi dışarıda kalmayıncaya kadar alanlarda oluruz” dedi.

Kılıç, konuşmasını “Haksızlığa, zulme, adaletsizliğe, yolsuzluğa ve yoksulluğa, krize, güvencesizliğe, zamlara, keyfiliğe, kadın kırımına, çocuklara yönelik istismara, gericiliğe, emeklileri devlete yük gören köhnemiş yalaka zihniyete isyanımız her gün biraz daha büyüyor. Gelin kendilerini vazgeçilmez, zulümlerini bitimsiz zannedenlere hep birlikte bir ‘dur’ diyelim” diyerek sonlandırdı.

“2020 BÜTÇESİNDE VERGİ ADALETSİZLİĞİ DERİNLEŞİYOR”

Kılıç’ın ardından söz alan KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, Türkiye’nin adım adım ekonomik, siyasal, toplumsal bunalım içine itildiğini söyleyerek, “Bir avuç mutlu azınlığın dışında kalan herkesin, hepimizin geleceğe ilişkin umutları karartılmak isteniyor. Yeni yıla yine rekor kıran işsizlik oranlarıyla, yüksek enflasyonla, hayat pahalılığıyla girdik. Ülkemizi uluslararası mali sermayenin yağmasına açanlar, ucuz iş gücü cenneti yaratanlar emekçiler için ise cehennemin taşlarını döşediler” dedi.

Bütçenin emekçilerin ücretlerinden kesilen vergilerle oluşturulmasına karşın iktidarın 2020’de vergi adaletsizliğini derinleştirmeye devam ettiğini belirten Gezen, “Bizim yarattığımız kaynakları, ihtiyaçlarımızı ve taleplerimizi karşılamak yerine vergi afları, alınmaktan vazgeçilen vergi tutarları ve teşviklerle sermayedarlara peşkeş çekiyorlar. Güvenlik ve savunma sanayi harcamaları adı altında silahlanmaya, savaş politikalarına aktarıyorlar. Yatırım yok, üretim yok, istihdam, iş güvencesi yok, insanca yaşanacak bir ücret yok. Toplumsal cinsiyet eşitliği körü bu bütçede bir tek bu bütçeyi oluşturanlara pay yok” diye konuştu.

Son olarak Gezen “Herkese güvenceli iş ve güvenli bir gelecek istiyoruz” diyerek taleplerini sıraladı:

Kriz bahanesi ile yaşanan işten çıkarmalara, ücretsiz izinlere son verilsin.

İş güvencemizi ortadan kaldırmayı hedefleyen her türlü güvencesiz istihdam uygulamasına son verilsin.

Kadınların sürekli ve güvenceli işlerde istihdam edilmesinin önündeki tüm engeller kaldırılsın.

Elektrik, doğalgaz, su, akaryakıt, ekmek, toplu taşıma gibi temel ihtiyaçlara yapılan zamlar geri alınmalı.

Tüm emekçilerin ücretlerinin insanca yaşanacak bir seviyeye çekilmesi için ek zam yapılmalı.

Demokrasiyi yok eden tüm uygulamalara, hukuksuzluklara, kayyumlara son verilmeli, halkın iradesi tanınmalı.

KHK ile ihraç edilenler tüm haklarıyla iade edilmelidir.

Vergide adalet için, emekçilerin, halkın üzerindeki vergi yükünün azaltılsın.

Fotoğraf: Evrensel

​ Fotoğraf: Evrensel ​

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

(İzmir/EVRENSEL)

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