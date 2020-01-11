Barış Akademisyenleri: Gasbedilen haklarımızı geri alacağız

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı barış bildirisine imza attıkları için görevlerinden ihraç edilen akademisyenler, bildirinin açıklanmasının 4’üncü yılında Cağaloğlu’nda bulunan İstanbul Tabip Odasında (İTO) bir araya geldi.

4 yıl boyunca hedef gösterildikleri, işsiz kaldıklarını yargılandıklarını söyleyen akademsyenler “Gasbedilen haklarımızı geri alacağız” dedi.

"SİVİL ÖLÜM"E MAHKÛM EDİLDİK

Etkinliğe, bildiriye imza atan akademisyenlerinin yanı sıra HDP milletvekilleri Oya Ersoy, Ömer Faruk Gergerlioğlu, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumartesi İnsanları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

4 yılda yaşanan sürecin anlatıldığı video gösteriminin ardından akademisyenler Leyla Şimşek Rathke ve Emre Tansu Keten basın açıklaması yaptı.

İhraç edilen akademisyenlerin yaşadıklarının özetlendiği açıklamada, “Siyasi aktörler, kendi şaibeli geçmişlerini ve ilişkilerini üzerimize yıkmaya çalıştılar. Darbe girişimi ve cemaat yapılanmalarıyla hiçbir ilişkimiz olmadığı çok net bilindiği halde emniyetteki kayıtlarımıza 'FETÖ/PDY şüphelisi' diye yazılarak hak arama yolları kitlendi, itibarımız lekelenmek istendi. KHK’liler olarak sağlık ve sosyal güvenlik sigortalarımız iptal edildi. Kamu görevinden men edildik; özel kurumlarda çalışmamız bile engellendi. Pasaportlarımız iptal edildi, eşlerimiz ve çocuklarımız da bizimle beraber cezalandırıldı. Ülkeden çıkmamız veya yurdumuza geri dönmemiz fiilen yasaklandı. Yurttaşlık haklarımız askıya alındı, ‘sivil ölüm’e mahkûm edildik” denildi.

ÖNCE İŞTEN ATILDIK, SONRA YARGILANDIK

Dava süreçlerine ilişkin bilgi verilen açıklamada, “822 imzacı arkadaşımız Ağır Ceza Mahkemelerinde hâkim huzuruna çıktı. Barış Akademisyenleri Dayanışması, bugüne dek 305 gününü Adalet Saraylarında, duruşmaları izleyip raporlayarak geçirdi. Toplam 2 bin 427 duruşmaya katıldık. Bu süreçte 204 barış imzacısına hapis cezası verildi. İstinaf mahkemesi tarafından cezası ilk onanan Füsun Üstel hocamız 8 Mayıs 2019 tarihinde cezaevine girdi. Davalarımızın sürdüğü dönemde imzacı hocalarımızdan örneğin Onur Hamzaoğlu, Serdar Başçetin, Hanifi Barış ve Tuna Altınel, imzayla ilgisi olmayan davalarda temelsiz iddialarla tutuklu yargılandılar, hapis yattılar. Geçtiğimiz eylül ayında da Bülent Şık hocamız halk sağlığını tehdit eden olguları halka duyurduğu için yargılandığı davada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, dosyası şu anda istinafta” ifadelerine yer verildi.

"AKADEMİ DÖRT DUVARA SIĞMAZ"

Tasfiyelerin arttığı bir dönemde akademiyi dört duvarın dışına taşıdıklarına vurgu yapılan açıklamada, “Dayanışma Akademilerinde yürüttüğümüz rengârenk çalışmalarla zengin deneyimler biriktirdik. Ülkenin pek çok yerinde seminerler, dersler, atölyeler düzenledik. Ürettiğimiz her değeri kamuya açtık, paylaştık. Daima alternatif, eleştirel, doğa ve toplum yararına bilgi üretimini savunduk. Dayanışma Akademilerinde yaşamsal ihtiyaçlara da ortak çözümler bulmaya çalıştık. Hiçbir gerekçe gösterilmeden haksız hukuksuz bir şekilde işlerimizden edilmeye karşı bir tepki olarak doğan Dayanışma Akademilerimiz artık kurumsallaştı; birlikte üretmeye, bilgiyi ve hayatı paylaşmaya, ortaklaştırmaya çalışıyoruz. Deneyimlerimiz, direnişin rengini değiştirdi, ‘başka bir akademi’ düşüncesine olan inancımızı pekiştirdi” denildi.

"HAKLARIMIZI GERİ İSTİYORUZ"

Emre Tansu Keten ve Leyla Şimşek Rathke | Fotoğraf: Evrensel

Açıklamada son olarak şunlar vurgulandı:

“Üniversitelerden uzaklaştırılmış, işinden edilmiş, evleri basılmış, medyada hedef gösterilmiş ya da hâlâ mobbing ile baş etmeye çalışan Barış Akademisyenleri olarak yaşadığımız tahribatın telafisi mümkün değil. Ancak şimdi hep birlikte daha güçlüyüz. Bu gücü, türlü baskılara rağmen hakikatin yanında bir arada durarak kazandık, birbirimizle dayanışmaya ve haklılığımızı erişebildiğimiz her platformda duyurmaya devam ediyoruz: Bu suça ortak olmadık, olmayacağız! OHAL de KHK'leri de meşru değildir. Gasbedilen haklarımızı geri alacağız! Özgür, başka bir akademiyi birlikte kuracağız!" (İstanbul/EVRENSEL)

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