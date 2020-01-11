11 Ocak 2020 15:07

Cumartesi Anneleri: 25 yıldır çocuklarımızın kemiklerini arıyoruz

Cumartesi Anneleri eylemlerinin 772’nci haftasında Güçlükonak Katliamı’nın aydınlatılmasını istedi.

Adalet talebiyle bir araya gelen Cumartesi Anneleri

Fotoğraf: MA

    • Paylaş

    Yıllardır meydanlarda kayıplarının akıbetini soran ve faillerinin cezalandırılmasını isteyen Cumartesi Anneleri, eylemlerine 772. haftasında devam etti. İHD İstanbul Şubesi önünde açıklama yapan aileler, kayıpların fotoğrafları ile karanfiller taşıdı. Annelere bu haftaki eylemlerinde HDP Milletvekili Oya Ersoy ile CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da destek verdi.

    Eylemde açıklamayı okuyan İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, bu hafta Güçlükonak Katliamı’nda hayatını kaybedenler için bir araya geldiklerini ifade etti. Türkiye'de devlet görevlileri tarafından işlenen insan hakları ihlallerini tarafsız ve etkili bir şekilde araştırabilecek bağımsız bir organ bulunmadığını söyleyen Yoleri, 24 yıllık bir cezasızlık dosyası olan Güçlükonak Katliamı’nı unutmadıklarını dile getirdi.

    Katliamın aydınlatılması için bugüne kadar yapılan tüm başvuruların sonuçsuz kaldığını söyleyen Yoleri, “Bugüne kadar suçun failleri yargı önüne çıkarılmadı. Talebimiz açık ve net: yargı makamlarını göreve çağırıyoruz” diye konuştu.

    ‘25 YILDIR KEMİKLERİMİZİ İSTİYORUZ’

    Güçlükonak Katliamı’nda katledilen Ahmet Kaya’nın kızı Emine Kaya Erbek, artık ayakta duracak hallerinin kalmadığını dile getirerek, “Artık adalet olsun istiyorum. Ama bu ülkede adalet yok. Biz o kadar bağırıyoruz ama kimse bizim sesimizi duymuyor. 25 yıldır kemiklerimizi arıyoruz” dedi.

    Ardından Ahmet Kaya’nın torunu Fatma Kaya, dedesi için kaleme aldığı şiiri okudu. 

    ‘ADALET İSTEMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ’

    Ardından 1993’te kaybedilen Özgür Gündem muhabiri Ferhat Tepe’nin annesi Zübeyde Tepe konuştu. Tepe, “25 yıldır bağırıyoruz ama bu devlet sanki sağır ve dilsiz. Biz adalet istiyoruz ama 25 yıldır adalet daha yerini bulmadı. Adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

    ‘OLAY ALGI OPERASYONU’

    Son olarak söz alan davanın avukatlarından CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise şunları söyledi:

    “Savaş devleti cezasızlık politikalarına iter. Ben olayı dün gibi hatırlıyorum. Bu olay algı operasyonu olarak kullanıldı. Bu olay o dönem ateşkesin bitirilmesine gerekçe yapıldı. Sonra ne oldu. 3 yıl önce 2 polis memuru Ceylanpınar’da öldürüldü. Hemen gazeteler devreye girdi. Algı operasyonları devreye girdi ve çözüm süreci bozuldu. Ardından yargılamalar oldu ve yargılananlar beraat etti. Ama o zamandan bu zamana on binlerce kişi öldü. Devletler yalanların arkasına sığınırlar ve bu yalanları devlet sırrıyla gizlemeye çalışırlar.” (İstanbul/MA)

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    ABD Irak'ın talebini reddetti: Çekilmiyoruz
    YAZARLAR
    Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Paralel kanal, paralel güvenlik, Baron Haussmann

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Süleymani'nin tabutu

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Dünyadaki işçi ve emekçilerin, halkların direnişine bakalım

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Ekonomik demokrasi tartışılmalıdır

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    "Kahraman"dan "Mesih"e: İki dönem iki dizi

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Oyunlara zorunlu bir bakış - II

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Lüküs hayat
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Cumartesi Anneleri: 25 yıldır çocuklarımızın kemiklerini arıyoruz
    Cumartesi Anneleri: 25 yıldır çocuklarımızın kemiklerini arıyoruz

    Cumartesi Anneleri eylemlerinin 772’nci haftasında Güçlükonak Katliamı’nın aydınlatılmasını istedi.

    GÜNCELLENDİ
    İran, yolcu uçağını düşürüp 176 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti, "Hata sonucu" dedi
    İran, yolcu uçağını düşürüp 176 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti, "Hata sonucu" dedi

    İran, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü itiraf etti. Yapılan açıklamada "Düşmanca saldırı yapacak gibiydi" denildi.

    ABD Irak'ın talebini reddetti: Çekilmiyoruz
    ABD Irak'ın talebini reddetti: Çekilmiyoruz

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Bağdat'ın askerlerinin Irak'taki üslerden nasıl çekileceğini belirlemesi için bir delegasyon göndermesi talebini reddetti.

    Batı Yunanistan'da mülteci teknesi battı: 12 ölü
    Batı Yunanistan'da mülteci teknesi battı: 12 ölü

    Yunanistan Sahil Güvenliği, İyon Denizi'nde bir teknenin batmasının ardından 12 mültecinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı: 3 ölü
    Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı: 3 ölü

    Kilyos açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı. Batan balıkçı teknesindeki 6 kişiden 3'ü kurtarılırken, 3 balıkçı yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden balıkçılardan birinin cenazesi çıkarıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Kanal İstanbul Çalıştayı: Riskler, uyarılar ve raporlar tartışıldı
    Kanal İstanbul Çalıştayı: Riskler, uyarılar ve raporlar tartışıldı

    İBB tarafından düzenlenen Kanal İstanbul Çalıştayı başladı. Çalıştayda çok sayıda bilim insanı projeye ilişkin olumlu ve olumsuz görüşlerini paylaştı.

    GÜNCELLENDİ
    TÜPRAŞ'ta iş cinayeti: Arazözün devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi
    TÜPRAŞ'ta iş cinayeti: Arazözün devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi

    İzmir Aliağa’daki TÜPRAŞ rafinerisinde çalışan 30 yaşındaki Murat Erem, arazözün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

    Erkek şiddetiyle gözünü kaybeden Elif Kesler: Benim gibi yüzlerce kadın var
    Erkek şiddetiyle gözünü kaybeden Elif Kesler: Benim gibi yüzlerce kadın var

    Eşi Mehmet Kesler'den gördüğü şiddet sonucu bir gözünü kaybeden Elif Kesler, "Sesimizi duysunlar, bu olayı sadece ben yaşamadım, benim gibi yüzlerce kadın var" diyor.

    Doktor Şemsettin Koç'un tanıklığı: Empati ile Vicdana Dokunabilmek
    Doktor Şemsettin Koç'un tanıklığı: Empati ile Vicdana Dokunabilmek
    Sennur Sezer’in ikramıdır, buyurmaz mısınız?
    Sennur Sezer’in ikramıdır, buyurmaz mısınız?
    İstanbul’dan opera dünyasının bir yıldızı geçti: Angela Gheorghiu
    İstanbul’dan opera dünyasının bir yıldızı geçti: Angela Gheorghiu
    Bana mutluluğun kokusunu verebilir misin Little Joe?
    Bana mutluluğun kokusunu verebilir misin Little Joe?
    GÜNCELLENDİ
    Bogota'da güvenli olmayan köprü altlarında grafiti alanları oluşturuldu
    Bogota'da güvenli olmayan köprü altlarında grafiti alanları oluşturuldu
    GÜNCELLENDİ
    Malatya'da yapılan 'ters ev' baş döndürüyor
    Malatya'da yapılan 'ters ev' baş döndürüyor
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Bornova'da gazetecilik paneli: İşsizlik ve baskıya karşı sendikal örgütlenme
    Bornova'da gazetecilik paneli: İşsizlik ve baskıya karşı sendikal örgütlenme

    Bornova Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Siyaset, Toplum ve Teknoloji Işığında Değişen Gazetecilik" paneli ve sergisi düzenledi.

    HDP Milletvekili Kemalbay: Gazetecilik demokrasi mücadelesinin önemli parçası
    HDP Milletvekili Kemalbay: Gazetecilik demokrasi mücadelesinin önemli parçası

    HDP İzmir İl Örgütü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

    GÜNCELLENDİ
    TÜPRAŞ'ta iş cinayeti: Arazözün devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi
    TÜPRAŞ'ta iş cinayeti: Arazözün devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi

    İzmir Aliağa’daki TÜPRAŞ rafinerisinde çalışan 30 yaşındaki Murat Erem, arazözün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

    Aliağa pazarcıları: Hayat, çalışıp geçinememekle geçiyor
    Aliağa pazarcıları: Hayat, çalışıp geçinememekle geçiyor

    İzmir’de, pazarcılar günde 10-15 saat arası çalışmasına rağmen geçinemiyor. Düşen alım gücü ile gelirlerinin de azaldığını söyleyen bir pazarcı, "Bıktık artık, bu işler çekilecek gibi değil" dedi.

    Belediye işçileri: Hakkımızı istiyoruz çünkü aç yaşanmıyor
    Belediye işçileri: Hakkımızı istiyoruz çünkü aç yaşanmıyor

    Karşıyaka Belediyesine bağlı Kent AŞ ve Personel AŞ işçileri: “Yaşadığımız sorun önceki yönetimden kaynaklanıyor olabilir ama buradaki insanlar bedelini çekmek zorunda değil."

    Denizli'de bir işçi göçük altında kaldı
    Denizli'de bir işçi göçük altında kaldı

    Denizli'de bir inşaatın kazı alanında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan işçi yürütülen çalışma sonucu kurtarıldı.