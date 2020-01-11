11 Ocak 2020 13:58
9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
1 kas gevşetici, 1 lösemi, 4 epilepsi, 1 kalp, 1 kemoterapi ve 1 Wilson hastalığı ilacı daha geri ödeme listesine alındı.
Fotoğraf: Pixabay
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete’de yayımlanan Yeni Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile 1'i lösemi, 4’ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan düzenlemeyle biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.
Geri ödeme listesine eklenen ilaçlar şöyle:
1 lösemi, 4 epilepsi ilacı, 1 kalp ilacı, 1 kemoterapi ilacı, 1 Wilson hastalığı, 1 kas gevşetici. (HABER MERKEZİ)