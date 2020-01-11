HDP İzmir İl Örgütü, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla İzmir’deki gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

HDP İl Örgütü binasında gerçekleşen basın buluşmasına HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay da katıldı. Basının bugünkü işlevinin çok önemli olduğunu dile getiren Kemalbay, kongreye hazırlık süreçlerini aktardı.

Kemalbay, ülkenin zorlu koşulları altında halkın haber alma hakkını sağlayan basın emekçilerine dikkat çekerek 90’ı aşkın gazetecinin tutuklu olduğunu hatırlattı. Geçtiğimiz aylarda yaptıkları haberlerden dolayı tutuklanan MA ve Jinnews muhabirleri Ruken Demir ile Melike Aydın’a selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Kemabay, “Bugün Türkiye’de demokrasi mücadelesinin önemli ayaklarından biri gazetecilik yapmak ve demokrasi mücadelesine katkı sağlamaktır. İzmir HDP olarak her zaman yanınızdayız” dedi.

“HALKLARIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN SORUMLULUKLARIMIZI YERİNE GETİRMELİYİZ”

Kahvaltının ardından, 4.Olağan kongrelerine hazırlanırken HDP’nin çalışmalarına değinen Kemalbay, devletin tüm organlarıyla HDP’nin kriminalize edilmeye çalışıldığını söyleyerek, geniş kesimlerle buluşmalarını kongre sürecinde de devam ettirdiklerini belirtti. Faşizmi geriletmek için her alanda mücadele ettiklerini ifade eden Kemalbay, partilerine yönelik yapılan operasyonları da eleştirdi. Kayyumlara değinerek Urla’daki belediye başkanının görevinden alındığını hatırlatan Kemalbay, “Bu olayın da hukuki bir süreç olduğunu düşünmüyoruz. Türkiye’de hukukun olmadığını herkes biliyor. Tek adam rejiminin yarattığı, ülkenin adeta her gün bir kabusa gözlerini açtığı bir yaşam var. Türkiye’nin halkları barışı, özgürlüğü için sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Bugün Urla’ya kayyum atandıysa yarın daha da ileri adımlar atılacaktır. Bu demokrasinin darbelenmesidir” dedi.

“BİRLEŞİK MÜCADELEYE İHTİYACIMIZ VAR”

“Mutlaka en geniş şekilde birleşik bir mücadeleye ihtiyacımız var. Demokrasi güçlerinin birliğini büyütmekte kararlıyız” diye konuşmasına devam eden Kemalbay, “4.büyük kongremize giderken bunları tartışıyor ve bunları halkımızla birlikte yapmak için kitle seferberliği başlattık. Tüm alanlarda toplantılar yapıyoruz. Ocak ayı içerisinde kadın konferansını gerçekleştireceğiz, bir de büyük konferansı yapacağız. Türkiye’nin 2020’den sonra nasıl bir politika geliştirmesini tartışacağız ve kongremizde de bu ete kemiğe bürünecek. Biliyoruz ki zindandaki yoldaşlarımızın özgür kalması, Türkiye’deki tecritin kırılması ve demokratik bir cumhuriyetin yaratılması ancak halkların sokakları doldurmasıyla, mücadeleye daha güçlü katılımıyla gerçekleşecek. Bu önümüzdeki dönemde halkla iç içe gelmiş mücadeleyi güçlendirmeye kararlıyız” dedi. (İzmir/EVRENSEL)