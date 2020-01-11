11 Ocak 2020 12:59

HDP Milletvekili Kemalbay: Gazetecilik demokrasi mücadelesinin önemli parçası

HDP İzmir İl Örgütü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

İzmir'de HDP'nin gazetecilerle düzenlediği kahvaltılı toplantı

Fotoğraf: Evrensel

HDP İzmir İl Örgütü, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla İzmir’deki gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

HDP İl Örgütü binasında gerçekleşen basın buluşmasına HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay da katıldı. Basının bugünkü işlevinin çok önemli olduğunu dile getiren Kemalbay, kongreye hazırlık süreçlerini aktardı.

Kemalbay, ülkenin zorlu koşulları altında halkın haber alma hakkını sağlayan basın emekçilerine dikkat çekerek 90’ı aşkın gazetecinin tutuklu olduğunu hatırlattı. Geçtiğimiz aylarda yaptıkları haberlerden dolayı tutuklanan MA ve Jinnews muhabirleri Ruken Demir ile Melike Aydın’a selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Kemabay, “Bugün Türkiye’de demokrasi mücadelesinin önemli ayaklarından biri gazetecilik yapmak ve demokrasi mücadelesine katkı sağlamaktır. İzmir HDP olarak her zaman yanınızdayız” dedi.

“HALKLARIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN SORUMLULUKLARIMIZI YERİNE GETİRMELİYİZ”

Kahvaltının ardından, 4.Olağan kongrelerine hazırlanırken HDP’nin çalışmalarına değinen Kemalbay, devletin tüm organlarıyla HDP’nin kriminalize edilmeye çalışıldığını söyleyerek, geniş kesimlerle buluşmalarını kongre sürecinde de devam ettirdiklerini belirtti. Faşizmi geriletmek için her alanda mücadele ettiklerini ifade eden Kemalbay, partilerine yönelik yapılan operasyonları da eleştirdi. Kayyumlara değinerek Urla’daki belediye başkanının görevinden alındığını hatırlatan Kemalbay, “Bu olayın da hukuki bir süreç olduğunu düşünmüyoruz. Türkiye’de hukukun olmadığını herkes biliyor. Tek adam rejiminin yarattığı, ülkenin adeta her gün bir kabusa gözlerini açtığı bir yaşam var. Türkiye’nin halkları barışı, özgürlüğü için sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Bugün Urla’ya kayyum atandıysa yarın daha da ileri adımlar atılacaktır. Bu demokrasinin darbelenmesidir” dedi.

“BİRLEŞİK MÜCADELEYE İHTİYACIMIZ VAR”

“Mutlaka en geniş şekilde birleşik bir mücadeleye ihtiyacımız var. Demokrasi güçlerinin birliğini büyütmekte kararlıyız” diye konuşmasına devam eden Kemalbay, “4.büyük kongremize giderken bunları tartışıyor ve bunları halkımızla birlikte yapmak için kitle seferberliği başlattık. Tüm alanlarda toplantılar yapıyoruz. Ocak ayı içerisinde kadın konferansını gerçekleştireceğiz, bir de büyük konferansı yapacağız. Türkiye’nin 2020’den sonra nasıl bir politika geliştirmesini tartışacağız ve kongremizde de bu ete kemiğe bürünecek.  Biliyoruz ki zindandaki yoldaşlarımızın özgür kalması, Türkiye’deki tecritin kırılması ve demokratik bir cumhuriyetin yaratılması ancak halkların sokakları doldurmasıyla, mücadeleye daha güçlü katılımıyla gerçekleşecek. Bu önümüzdeki dönemde halkla iç içe gelmiş mücadeleyi güçlendirmeye kararlıyız” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Reklam
EGE HABERLERİ
HDP Milletvekili Kemalbay: Gazetecilik demokrasi mücadelesinin önemli parçası

HDP Milletvekili Kemalbay: Gazetecilik demokrasi mücadelesinin önemli parçası

HDP İzmir İl Örgütü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

TÜPRAŞ'ta iş cinayeti: Arazözün devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi

TÜPRAŞ'ta iş cinayeti: Arazözün devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi

İzmir Aliağa’daki TÜPRAŞ rafinerisinde çalışan 30 yaşındaki Murat Erem, arazözün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Aliağa pazarcıları: Hayat, çalışıp geçinememekle geçiyor

Aliağa pazarcıları: Hayat, çalışıp geçinememekle geçiyor

İzmir’de, pazarcılar günde 10-15 saat arası çalışmasına rağmen geçinemiyor. Düşen alım gücü ile gelirlerinin de azaldığını söyleyen bir pazarcı, "Bıktık artık, bu işler çekilecek gibi değil" dedi.

Belediye işçileri: Hakkımızı istiyoruz çünkü aç yaşanmıyor

Belediye işçileri: Hakkımızı istiyoruz çünkü aç yaşanmıyor

Karşıyaka Belediyesine bağlı Kent AŞ ve Personel AŞ işçileri: “Yaşadığımız sorun önceki yönetimden kaynaklanıyor olabilir ama buradaki insanlar bedelini çekmek zorunda değil."

Denizli'de bir işçi göçük altında kaldı

Denizli'de bir işçi göçük altında kaldı

Denizli'de bir inşaatın kazı alanında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan işçi yürütülen çalışma sonucu kurtarıldı.

Engelli mülteci mahkeme kararına rağmen geri gönderme merkezinde tutuluyor

Engelli mülteci mahkeme kararına rağmen geri gönderme merkezinde tutuluyor

Hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olmasına rağmen yüzde 68 engelli mülteci zorla Harmandalı GGM’de tutulurken Mülteci Der Başkanı Av. İrem Geçmez, engelli mültecinin serbest bırakılmasını istedi.

TPI Composite’te çalışma koşullarının düzeltilmesini isteyen bir işçi işten atıldı

TPI Composite’te çalışma koşullarının düzeltilmesini isteyen bir işçi işten atıldı

TPI Composite’te çalışma koşullarının düzeltilmesi için düzenlenen eyleme katılan bir işçi kıdem ve ihbar tazminatları ödenmeden işten atıldı.

Aliağa Belediyesinde borçların faturası işçilere kesildi

Aliağa Belediyesinde borçların faturası işçilere kesildi

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın meclis toplantısında belediye borçlarını öne sürerek işten atmaları savunmasına işten atılan işçiler tepki gösterdi.

Buca'da elektrik kesintileri vatandaşları çileden çıkardı

Buca'da elektrik kesintileri vatandaşları çileden çıkardı

İzmir Buca'nın Akıncılar Mahallesi'nde sık sık ve uzun sürelerle yaşanan elektrik kesintilerine mahalle halkı tepki gösterdi.

Eflatun Nuri karikatür ödülleri sahiplerini buluyor

Eflatun Nuri karikatür ödülleri sahiplerini buluyor

Konak Belediyesi ve İGC iş birliği ile düzenlenen Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması ödül töreni, 11 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 19.30’da AASSM'de gerçekleşecek.

Hafsa Sultan Mahallesi Muhtarı Zuhal Güneş: Yaşanabilir mahalleler istiyoruz

Hafsa Sultan Mahallesi Muhtarı Zuhal Güneş: Yaşanabilir mahalleler istiyoruz

Kadınların yerel yönetimlerdeki temsiliyetini kadınlar lehine çeviren Zuhal Güneş ile "Nasıl bir yerel yönetim olmalı?" sorusundan yola çıkarak muhtarlık sürecini konuştuk.

İzmir'de uyuz vakalarıyla birlikte ilaç talebi arttı

İzmir'de uyuz vakalarıyla birlikte ilaç talebi arttı

İzmir'de uyuz vakalarının artmasıyla ilaç stokunda sorun yaşayan eczacılar takasa başvurmaya başladı.