Eren Erdem, Halk TV’deki programdan çıkarıldı

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem, Halk TV’de katıldığı programdan çıkarıldı. Erdem, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “” dedi.

Halk TV'de ekranlara gelen “Şimdiki Zaman Siyaset” adlı programı Gürkan Hacır sunuyor; Barış Yarkadaş, İsmail Saymaz ve Eren Erdem daimi konuk olarak katılıyordu. Eren Erdem dün Twitter hesabından, “Şimdiki Zaman programında artık olmayacağım” diye yazdı.

Eren Erdem, daha sonra yine Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bir telefon ile Halk TV’deki programına son verildiğini duyuran Erdem şunları yazdı:

“Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve basın özgürlüğü için verdiğim mücadele sebebiyle hapse düştüm, ancak hiç incinmedim. Fakat, bugün 'bir telefon' ile Halk TV’de programıma son verildiğinin söylenmesi beni incitti. Neticede ben 'ille dostun bir fiskesi yaralar beni' noktasındayım.”

Yaklaşık 2,5 ay önce cezaevinden tahliye olan Eren Erdem'in Canan Kaftancıoğlu’na karşı CHP İstanbul İl Başkanlığına aday olacağı öne sürülüyordu. (MEDYA SERVİSİ)

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Eren Erdem tahliye oldu