Kocaeli'de Evrensel'in 25. yılını kutladılar: Doğrunun peşinde koşmaya devam ediyoruz

Evrensel'in 25 yaşı, çeşitli etkinlikler ve dayanışma geceleriyle kutlanmaya devam ediyor. Kocaeli'de gerçekleştirilen dayanışma kokteylinde 100'den falza vatandaş, Evrensel'in 25. yılını kutladı.

Video gösterimiyle başlayan gecede konuşan gazetemizin Kocaeli muhabiri Hasret Gültekin Kozan, böyle bir dönemde gösterilen dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

8 Ocak'a atıfta bulunarak sözlerine başlayan Kozan, "Bundan 24 yıl önce gazetemiz muhabiri Metin Göktepe, haber takibi yaptığı sırada polislerce gözaltına alındı ve işkencede katledildi. Önce "Sandalyeden düştü" dediler, sonra "Duvardan"... Ama başta Metin'in ailesi, gazeteci arkadaşları ve Emek Partili yoldaşları bu davanın peşini bırakmadı. İşkenceci polisler hapis cezasına çarptırıldı. Metin Göktepe davası, işledikleri suç nedeniyle güvenlik görevlilerinin ceza alıp hapis yattığı ilk gazeteci cinayetiydi. Metin'in davası bu anlamda önemlidir. Bıraktığı miras bizim için yol göstericidir. Onun yaptığı gibi, gerçekleri ortaya çıkarmaya, görünmeyeni görünür kılmaya devam ediyoruz" dedi.

Ocak ayında öldürülen gazetecilere de değinen Kozan, "Ocak ayı sanki öldürülen gazeteciler ayı. Metin'in dışında 19 Ocak 2007'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Yine Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde arabasına konulan bombanın patlatılması sonucu suikasta kurban giderek yaşamını yitirmişti. Bu gazeteciler gerçekleri yazdıkları için, birilerinin hoşlarına gitmeyen haberlere, araştırmalara, köşe yazılarına imza attıkları için katledildiler. Ama gerçekleri yazmak bitmedi, biz gazeteciler doğrunun peşinde koşmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününe de değinen Kozan, "10 Ocak’ın bayram ilan edilmesinin üzerinden 59 yıl geçti ama gazetecilerin çalışma koşulları her geçen gün geriye gitti. Şuanda 91 gazeteci cezaevinde. Gazeteciler artık neredeyse haber peşinde koşmayı bıraktı, hemen her gün adliye koridorlarında yaptıkları haberleri savunmak zorunda kalıyor. Daha geçtiğimiz yıl 250 gazeteci hâkim karşısına çıktı. Yargılanan gazeteciler 133 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 140 bin TL para cezası aldı. İşsizliğin, güvencesiz çalışmanın, yargılamaların, tutuklulukların bu kadar yaygın olduğu medya sektöründe gazeteciler görevlerini yerine getiremiyor. Bugün bize bayram değil" diye konuştu.

"HER GÜN İKİ EVRENSEL"

Hasret Gültekin Kozan | Fotoğraf: Evrensel

Evrensel'in dayanışma kampanyasının çağrısını da yapan Kozan, "Her gün bayiden iki Evrensel alarak birini okuduğunuz, birini de okuttuğunuz bir kampanyaya dönüştürebilirsiniz. Evrensel'in buna ihtiyacı var. Basın İlan Kurumunun ambargosunu siz okurlarımızın desteğiyle aşabiliriz. Evrensel'i ne kadar çok emekçiye ulaştırır, gerçekleri görünür kılarsak o kadar doğruya yaklaşmış olacağız. Keza internet üzerinden e-gazete aboneliğimiz de mevcut, gazeteye ulaşamayan dostlar oradan da desteğini sürdürmeye devam edebilir. Bu anlamda destekleriniz, dayanışma çabanız bizler için çok kıymetli. İyi ki geldiniz, destek verdiniz" dedi.

Kozan'ın konuşmasının ardından gece Eren Ali, Aytaç ve Erdener'in müzikleriyle devam eti.

Geceye; CHP Körfez İlçe, HDP İl ve İzmit İlçe, Emek Partisi, Sol Parti, SYKP, Halkevleri, TMMOB, KESK'e bağlı Eğitim Sen, Tüm Bel-Sen, Yapı Yol-Sen, Dersimliler Derneği, Alevi Kültür Derneği, Kocaeli Demokrasi Girişimi ve Türkiye Gazeteciler Sendikası temsilcileri de katıldı. (Kocaeli/EVRENSEL)

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