11 Ocak 2020 12:06

Kocaeli'de Evrensel'in 25. yılını kutladılar: Doğrunun peşinde koşmaya devam ediyoruz

Evrensel'in 25. yılı kapsamında Kocaeli'de dayanışma kokteyli düzenlendi. Mimarlar Odası Tarihi Taş Binada gerçekleştirilen geceye gazetenin okurları ve çok sayıda kurum temsilcisi katıldı.

İzmit'te düzenlenen Evrensel ile dayanışma kokteyli.

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Evrensel'in 25 yaşı, çeşitli etkinlikler ve dayanışma geceleriyle kutlanmaya devam ediyor. Kocaeli'de gerçekleştirilen dayanışma kokteylinde 100'den falza vatandaş, Evrensel'in 25. yılını kutladı.

    Video gösterimiyle başlayan gecede konuşan gazetemizin Kocaeli muhabiri Hasret Gültekin Kozan, böyle bir dönemde gösterilen dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

    8 Ocak'a atıfta bulunarak sözlerine başlayan Kozan, "Bundan 24 yıl önce gazetemiz muhabiri Metin Göktepe, haber takibi yaptığı sırada polislerce gözaltına alındı ve işkencede katledildi. Önce "Sandalyeden düştü" dediler, sonra "Duvardan"... Ama başta Metin'in ailesi, gazeteci arkadaşları ve Emek Partili yoldaşları bu davanın peşini bırakmadı. İşkenceci polisler hapis cezasına çarptırıldı. Metin Göktepe davası, işledikleri suç nedeniyle güvenlik görevlilerinin ceza alıp hapis yattığı ilk gazeteci cinayetiydi. Metin'in davası bu anlamda önemlidir. Bıraktığı miras bizim için yol göstericidir. Onun yaptığı gibi, gerçekleri ortaya çıkarmaya, görünmeyeni görünür kılmaya devam ediyoruz" dedi.

    Ocak ayında öldürülen gazetecilere de değinen Kozan, "Ocak ayı sanki öldürülen gazeteciler ayı. Metin'in dışında 19 Ocak 2007'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Yine Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde arabasına konulan bombanın patlatılması sonucu suikasta kurban giderek yaşamını yitirmişti. Bu gazeteciler gerçekleri yazdıkları için, birilerinin hoşlarına gitmeyen haberlere, araştırmalara, köşe yazılarına imza attıkları için katledildiler. Ama gerçekleri yazmak bitmedi, biz gazeteciler doğrunun peşinde koşmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününe de değinen Kozan, "10 Ocak’ın bayram ilan edilmesinin üzerinden 59 yıl geçti ama gazetecilerin çalışma koşulları her geçen gün geriye gitti. Şuanda 91 gazeteci cezaevinde. Gazeteciler artık neredeyse haber peşinde koşmayı bıraktı, hemen her gün adliye koridorlarında yaptıkları haberleri savunmak zorunda kalıyor. Daha geçtiğimiz yıl 250 gazeteci hâkim karşısına çıktı. Yargılanan gazeteciler 133 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 140 bin TL para cezası aldı. İşsizliğin, güvencesiz çalışmanın, yargılamaların, tutuklulukların bu kadar yaygın olduğu medya sektöründe gazeteciler görevlerini yerine getiremiyor. Bugün bize bayram değil" diye konuştu.

    "HER GÜN İKİ EVRENSEL"

    İzmit'te düzenlenen Evrensel ile dayanışma kokteyli.

    Hasret Gültekin Kozan | Fotoğraf: Evrensel

    Evrensel'in dayanışma kampanyasının çağrısını da yapan Kozan, "Her gün bayiden iki Evrensel alarak birini okuduğunuz, birini de okuttuğunuz bir kampanyaya dönüştürebilirsiniz. Evrensel'in buna ihtiyacı var. Basın İlan Kurumunun ambargosunu siz okurlarımızın desteğiyle aşabiliriz. Evrensel'i ne kadar çok emekçiye ulaştırır, gerçekleri görünür kılarsak o kadar doğruya yaklaşmış olacağız. Keza internet üzerinden e-gazete aboneliğimiz de mevcut, gazeteye ulaşamayan dostlar oradan da desteğini sürdürmeye devam edebilir. Bu anlamda destekleriniz, dayanışma çabanız bizler için çok kıymetli. İyi ki geldiniz, destek verdiniz" dedi.

    Kozan'ın konuşmasının ardından gece Eren Ali, Aytaç ve Erdener'in müzikleriyle devam eti.

    Geceye; CHP Körfez İlçe, HDP İl ve İzmit İlçe, Emek Partisi, Sol Parti, SYKP, Halkevleri, TMMOB, KESK'e bağlı Eğitim Sen, Tüm Bel-Sen, Yapı Yol-Sen, Dersimliler Derneği, Alevi Kültür Derneği, Kocaeli Demokrasi Girişimi ve Türkiye Gazeteciler Sendikası temsilcileri de katıldı. (Kocaeli/EVRENSEL)

    Amasya'da Evrensel ile dayanışma yemeği düzenlendi

    Amasya'da Evrensel ile dayanışma yemeği düzenlendi

    Ankara’da Evrensel’in 25. yaşı dayanışma çağrısıyla kutlandı

    Ankara’da Evrensel’in 25. yaşı dayanışma çağrısıyla kutlandı

    Başak Demirtaş'tan abonelik desteği: Özgür basının susturulmasına izin vermemek için

    Başak Demirtaş'tan abonelik desteği: Özgür basının susturulmasına izin vermemek için

    Bursa’da Evrensel ile dayanışma yemeği: Bir gazete alıp bir gazete aldıracağız

    Bursa’da Evrensel ile dayanışma yemeği: Bir gazete alıp bir gazete aldıracağız

    Antakya'da Evrensel'le dayanışma kahvaltısı düzenlendi

    Antakya'da Evrensel'le dayanışma kahvaltısı düzenlendi

    Sapanca'da Evrensel'le dayanışma etkinliği: Evrensel 25 yıldır dimdik ayakta duruyor

    Sapanca'da Evrensel'le dayanışma etkinliği: Evrensel 25 yıldır dimdik ayakta duruyor

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Başakşehir'de tekstil atölyesinde yangın: Müdahaleye gelen itfaiye aracı devrildi
    SONRAKİ HABER

    Eren Erdem, Halk TV’deki programdan çıkarıldı
    YAZARLAR
    Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Paralel kanal, paralel güvenlik, Baron Haussmann

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Süleymani'nin tabutu

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Dünyadaki işçi ve emekçilerin, halkların direnişine bakalım

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Ekonomik demokrasi tartışılmalıdır

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    "Kahraman"dan "Mesih"e: İki dönem iki dizi

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Oyunlara zorunlu bir bakış - II

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Lüküs hayat
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Kanal İstanbul Çalıştayı: Riskler, uyarılar ve raporlar tartışıldı
    Kanal İstanbul Çalıştayı: Riskler, uyarılar ve raporlar tartışıldı

    İBB tarafından düzenlenen Kanal İstanbul Çalıştayı başladı. Çalıştayda çok sayıda bilim insanı projeye ilişkin olumlu ve olumsuz görüşlerini paylaştı.

    GÜNCELLENDİ
    TÜPRAŞ'ta iş cinayeti: Arazözün devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi
    TÜPRAŞ'ta iş cinayeti: Arazözün devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi

    İzmir Aliağa’daki TÜPRAŞ rafinerisinde çalışan 30 yaşındaki Murat Erem, arazözün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

    Erkek şiddetiyle gözünü kaybeden Elif Kesler: Benim gibi yüzlerce kadın var
    Erkek şiddetiyle gözünü kaybeden Elif Kesler: Benim gibi yüzlerce kadın var

    Eşi Mehmet Kesler'den gördüğü şiddet sonucu bir gözünü kaybeden Elif Kesler, "Sesimizi duysunlar, bu olayı sadece ben yaşamadım, benim gibi yüzlerce kadın var" diyor.

    GÜNCELLENDİ
    “Kanal İstanbul depremi tetiklemez ama deprem kanalı ciddi şekilde etkiler”
    “Kanal İstanbul depremi tetiklemez ama deprem kanalı ciddi şekilde etkiler”

    Kanal İstanbul Çalıştayı'ndaki deprem bölümünde yapılan konuşmalarda, bölgenin İstanbul'un en 'çürük' zemini olduğuna, beklenen depremin'Kanal' ve çevresine ciddi zararlar vereceğine dikkat çekildi.

    GÜNCELLENDİ
    İran, yolcu uçağını düşürüp 176 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti, "Hata sonucu" dedi
    İran, yolcu uçağını düşürüp 176 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti, "Hata sonucu" dedi

    İran, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü itiraf etti. Yapılan açıklamada "Düşmanca saldırı yapacak gibiydi" denildi.

    Okulda karla oynayıp su birikintisine giren çocukların vücutlarında yaralar oluştu
    Okulda karla oynayıp su birikintisine giren çocukların vücutlarında yaralar oluştu

    Okul bahçesinde kar topu oynayıp su birikintisine giren çocukların vücutlarında siyah yaralar oluştu. AFAD, olay yerinde yapılan incelemede kimyasal maddeye rastlanmadığını açıkladı.

    Dr. Sezgin Tüzün: İktidar sıkışmışlığı Libya ve Kanal İstanbul ile aşma çabasında
    Dr. Sezgin Tüzün: İktidar sıkışmışlığı Libya ve Kanal İstanbul ile aşma çabasında

    Araştırmacı ve Yazar Dr. Sezgin Tüzün: Erdoğan Suriye başarısızlığını Libya’yla, kriz sorunlarını Kanal İstanbul tartışmalarıyla aşmayı deniyor

    Rusya’nın Suriye’deki rolü değişiyor
    Rusya’nın Suriye’deki rolü değişiyor

    Tahran ile rekabet büyürken Moskova, siyasi bir çözüm vizyonu geliştirmekte zorluklarla karşılaşabilir.

    Doktor Şemsettin Koç'un tanıklığı: Empati ile Vicdana Dokunabilmek
    Doktor Şemsettin Koç'un tanıklığı: Empati ile Vicdana Dokunabilmek
    İstanbul’dan opera dünyasının bir yıldızı geçti: Angela Gheorghiu
    İstanbul’dan opera dünyasının bir yıldızı geçti: Angela Gheorghiu
    Bana mutluluğun kokusunu verebilir misin Little Joe?
    Bana mutluluğun kokusunu verebilir misin Little Joe?
    GÜNCELLENDİ
    Bogota'da güvenli olmayan köprü altlarında grafiti alanları oluşturuldu
    Bogota'da güvenli olmayan köprü altlarında grafiti alanları oluşturuldu
    GÜNCELLENDİ
    Malatya'da yapılan 'ters ev' baş döndürüyor
    Malatya'da yapılan 'ters ev' baş döndürüyor
    Cemal Süreya, aramızdan ayrılışının 30. yılında anılıyor
    Cemal Süreya, aramızdan ayrılışının 30. yılında anılıyor
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    TÜPRAŞ'ta iş cinayeti: Arazözün devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi
    TÜPRAŞ'ta iş cinayeti: Arazözün devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi

    İzmir Aliağa’daki TÜPRAŞ rafinerisinde çalışan 30 yaşındaki Murat Erem, arazözün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

    Aliağa pazarcıları: Hayat, çalışıp geçinememekle geçiyor
    Aliağa pazarcıları: Hayat, çalışıp geçinememekle geçiyor

    İzmir’de, pazarcılar günde 10-15 saat arası çalışmasına rağmen geçinemiyor. Düşen alım gücü ile gelirlerinin de azaldığını söyleyen bir pazarcı, "Bıktık artık, bu işler çekilecek gibi değil" dedi.

    Belediye işçileri: Hakkımızı istiyoruz çünkü aç yaşanmıyor
    Belediye işçileri: Hakkımızı istiyoruz çünkü aç yaşanmıyor

    Karşıyaka Belediyesine bağlı Kent AŞ ve Personel AŞ işçileri: “Yaşadığımız sorun önceki yönetimden kaynaklanıyor olabilir ama buradaki insanlar bedelini çekmek zorunda değil."

    Denizli'de bir işçi göçük altında kaldı
    Denizli'de bir işçi göçük altında kaldı

    Denizli'de bir inşaatın kazı alanında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan işçi yürütülen çalışma sonucu kurtarıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Engelli mülteci mahkeme kararına rağmen geri gönderme merkezinde tutuluyor
    Engelli mülteci mahkeme kararına rağmen geri gönderme merkezinde tutuluyor

    Hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olmasına rağmen yüzde 68 engelli mülteci zorla Harmandalı GGM’de tutulurken Mülteci Der Başkanı Av. İrem Geçmez, engelli mültecinin serbest bırakılmasını istedi.

    TPI Composite’te çalışma koşullarının düzeltilmesini isteyen bir işçi işten atıldı
    TPI Composite’te çalışma koşullarının düzeltilmesini isteyen bir işçi işten atıldı

    TPI Composite’te çalışma koşullarının düzeltilmesi için düzenlenen eyleme katılan bir işçi kıdem ve ihbar tazminatları ödenmeden işten atıldı.