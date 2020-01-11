DİDF: Almanya'da Türk okulları sorunlarımızı çözmeyecek

Almanya’da Türkiyelilerin yoğun olarak yaşadığı Berlin, Köln ve Frankfurt kentlerinde Türk okulları açılmak istenmesine ilişkin Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) açıklama yaptı. Ankara, İstanbul ve İzmir’deki Alman okullarının örnek alınarak kurulması planlanan okulların yaşanan sorunlara çözüm olmayacağını ifade eden DİDF, “Eğitimin özelleştirilerek özel okulların çoğaltılması yerine devlet tarafından verilen eğitimin kalitesinin artırılmasını, eğitime daha fazla bütçe ayrılmasını, daha fazla eğitimci atanmasını savunuyoruz” dedi.

Daha önce “FETÖ” tarafından kurulan okullar nedeniyle çokça tartışılan “Türk okulları”nın bir benzerinin şimdi de AKP tarafından gündeme getirildiğine dikkat çeken DİDF, “Öneri ve planlar her iki ülkedeki gençlerin taleplerinden devletlerin çıkarlarını esas alıyor. Almanya, Türkiye'deki okullarını güvence altına almak için otoriter rejime taviz vermiştir. Demokrasi, insan hakları, basın özgürlüğü, Kürt sorunu gibi temel alanlarda ilerleme bir yana gerilemenin olduğu koşullarda böylesine bir tavizin verilmesi tam anlamıyla bir ikiyüzlülük örneğidir” dedi.

Türkiye'deki Alman liselerinin parası olan zenginlerin çocuklarını gönderdikleri elit bir girişimle sınırlı kaldığına dikkat çeken DİDF, Almanya'da kurulacak özel Türk liselerinin de Türkiyeli göçmenlerin eğitim sorunlarını çözemeyeceğini ifade etti. FETÖ tarafından kurulan okullarda görüldüğü gibi bu okulların birlikte yaşamdan çok içe kapanmayı beraberinde getireceğine dikkat çeken DİDF, “Özel okulların çoğaltılması yerine devlet tarafından verilen eğitimin kalitesinin artırılmasını, eğitime daha fazla bütçe ayrılmasını, daha fazla eğitimci atanmasını savunuyoruz. Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli gençlerin eğitimde yaşadığı sorunlara baktığımızda bunun ne kadar önemli olduğu kendiliğinden görülecektir. Bu nedenle eğitim sendikalarının da talep ettiği ‘Herkese aynı okul’ bizim de talebimizdir. Aynı ulusal köken ve inançlardan gençleri aynı okullarda toplamak okulları hükümetlerin politik istismar sahası haline getirecektir” dedi. (DIŞ HABERLER)