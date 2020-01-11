Erkek şiddetiyle gözünü kaybeden Elif Kesler: Benim gibi yüzlerce kadın var

Samsun'da 10 yıllık eşi Mehmet Kesler (33) tarafından darbedilen Elif Kesler'in (30) bir gözü görme yetisini kaybetti. Tutuklanan Mehmet Kesler'e boşanma davası açtığını belirten iki çocuk annesi Elif Kesler, "Emine Bulut cinayetinde çok etkilenmiştim, 2-3 gün aklımdan çıkmamıştı. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Sesimizi duysunlar, bu olayı sadece ben yaşamadım, benim gibi yüzlerce kadın var" diyor.

Demirören Haber Ajansının haberine göre 29 Aralık 2019 tahirinde Bafra'ya bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Mehmet Kesler, eşi Elif Kesler'i darbetti. Yaralanan Elif Kesler Bafra Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Gözaltına alınan Mehmet Kesler, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

GÖRME YETİSİNİ KAYBEDEN GÖZÜ AMELİYATLA ALINACAK

Mehmet Kesler'den gördüğü şiddet sonucu tek gözü görme yetisini kaybeden Elif Kesler, tedavi gördüğü OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinden isteği üzerine taburcu edildi.

Görme yetisini kaybettiğine inanamayan Kesler, bir umutla başka hastanelere de başvurdu ancak "Hasar gören gözün acilen alınması lazım, yoksa diğer gözde de görme kaybı olabilir" cevabını aldı.

13 Ocak'ta tekrar OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gidecek olan Kesler'in görme yetisini kaybeden gözü ameliyatla alınacak.

"MÜCADELEYE DEVAM EDECECEĞİM"

Mehmet Kesler'e boşanma davası açan ve kızları Zeynep (7) ve Beyza (5) ile kardeşi Ersin Keskin'in evinde kalan Elif Kesler, çocukları için mücadele etmeye devam edeceğini anlatarak yardım istedi.

"HERKES HAK ETTİĞİ CEZAYI ALSIN"

Elif Kesler | Fotoğraf: Tayfur Kara/DHA

Kötü durumda olduğunu belirten Elif Kesler, "Herkes hak ettiği cezayı alsın, beni bu hale düşüren de en ufak bir ışığa hasret kalsın. Benim dünyamı kararttı, insanı yaşarken öldürmek demek bu. Kolumu kanadımı kırdı. En ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIM İÇİN YARDIM İSTİYORUM"

Çocukları için ayakta durmaya çalıştığını belirten Kesler, "Çocuklarımın eğitimlerini düşünüyorum. Onların geleceği benimki gibi karanlık olmasın, aydınlık olsun, bir meslekleri olsun. Beni öldürseydi, kim ne yapabilirdi? Versin bana yeniden gözümü, aydınlatsın benim hayatımı, yapabilecek mi? Bir anlık öfkeyle beni bu hale getirdi. Emine Bulut cinayetinde çok etkilenmiştim, 2-3 gün aklımdan çıkmamıştı. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Sesimizi duysunlar, bu olayı sadece ben yaşamadım, benim gibi yüzlerce kadın var. Boşanma davamı da açtım, inşallah yakın zamanda ondan boşanacağım. Ayrı bir eve çıktım, evde sadece çocuklarımın yatağı ve elbiselerimiz var. Çok fazla ihtiyacımız var, çocuklarım için yardım istiyorum" dedi. (HABER MERKEZİ)

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