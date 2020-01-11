Dersimli kadınlardan istismar açıklaması: Yargılamalar kadın örgütlerine açılsın

Dersim’de yaşanan istismar vakalarına ilişkin açıklama yapan Yenigün Kadın Dayanışma Derneği, yargılamanın mağduru koruyacak; suçluları halktan ve kadınlardan kaçırmayacak, gizlemeyecek şekilde yapılmasını istedi. Artan istismar vakalarına dikkat çekilen açıklamada, hükümetin istismarcıya af getiren yasa hazırlığına da tepki gösterdi.

Ağustos ayında yaşanan bir istismar olayını hatırlatan Yenigün Kadın Dayanışma Derneği, “Fail maalesef ki yine cezasızlık politikasının bir sonucu olarak ilk duruşmada tahliye edilmiştir. Ve bu sonuçlar bu istismar vakalarına münferit olmaktan çıkarıp sistematik hale getirmekte, failleri cesaretlendirmektedir. Pertek’te açığa çıkan ve mağdur sayısının 15’i bulabileceği iddia edilen nitelikli cinsel istismar olayını öfkeyle takip ediyoruz. Yargı mercilerini istismar olaylarını titizlikte araştırmaya ve en üst hadden cezalandırmaya davet ediyor ve takipçisi olacağımızı yineliyoruz. Pertek’te gizlilik kararı konulan istismar vakasının da kadın ve çocuk örgütlerine açılmasını talep ediyoruz” dedi. (Dersim/EVRENSEL)

Dersim'deki cinsel istismar şüphelilerinden biri intihar etti