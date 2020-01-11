11 Ocak 2020 10:38
Son Güncellenme Tarihi: 11 Ocak 2020 17:34

Dersim Kadın Platformundan istismar tepkisi: Toplumsal seferberlik ilan edilmeli

Dersim’de artan istismar olaylarına ilişkin kadın platformunun çağrısıyla basın açıklaması yapıldı.

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Dersim'de çocuk istismarına karşı basın açıklaması yapan kadınlar

Fotoğraf: Evrensel

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    Dersim'de son günlerde açığa çıkan istismar olayları üzerine Dersim'de Seyit Rıza Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Dersim Kadın Platformunun çağrı yaptığı açıklamada konuşan Dilara Aras “Çocuklara yönelik her türlü istismarın önüne geçilmesinin bir devlet politikası olarak benimsenmesi ve toplumsal nedenler ile istismara zemin sunan tüm aktörlerin ortadan kaldırılması için toplumsal seferberlik ilan edilmesi gerekmektedir” dedi.

    ‘CEZASIZLIK POLİTİKALARININ SONUCUDUR’

    Kadınlara, kız ve erkek çocuklarına yönelik özellikle cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen bu suçların artmış olmasının tesadüf olmadığını söyleyen Aras, “Çocuk istismarcılarına af niteliğinde olan ve meclis açılır açılmaz gündeme geleceği beklenen yasa tasarısının tartışıldığı ve kadınların ‘çocuk istismarının affı olmaz’ deyip ülkenin dört bir yanında eylemler ile sokakları doldurduğu bugünlerde çocuk istismarı konusunda kara bir tablo karşımızda durmaktadır. Türkiye’de her geçen gün artan çocuklarımıza yönelik istismar vakaları, istismarcılara af getirme anlayışının ve cezasızlık politikalarının bir sonucudur” diye konuştu.

    ‘ÖFKEYLE TAKİP EDİYORUZ’

    Geçtiğimiz Ağustos ayında yaşanan istismar vakasının failinin cezasızlık politikasının bir sonucu olarak ilk duruşmada tahliye edildiğini söyleyen Aras, “Bu, istismar vakalarını münferit olmaktan çıkarıp sistematik hale getirmekte, failleri cesaretlendirmektedir. Bu durumun en somut örneğini bugün yine Pertek’te yaşamaktayız. Geçtiğimiz günlerde Pertek’te açığa çıkan ve mağdur sayısının 15’i bulabileceği iddia edilen nitelikli cinsel istismar olayını öfkeyle takip ediyoruz” dedi.

    ‘TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

    En kısa zamanda ve planlı olarak çocukların cinsel istismarını yaratan eril ve cinsiyetçi söylemin ortadan kaldırılması için çok yönlü ve yaygın bir eğitim programının uygulanması ve bunun bir devlet politikası haline getirilmesi, bundan daha önemlisi bu durumu besleyen eril söylemlerin ve cinsiyetçi dilin yaşamın her alanında mahkûm edilmesi gerektiğini belirten Aras, platform olarak vakaların takipçisi olacaklarını ve faillerin en ağır cezaları alması için mücadele edeceklerini söyledi.

    Dersim'de çocuk istismarına karşı basın açıklaması yapan kadınlar

    Fotoğraf: Evrensel

    "YARGILAMALAR KADIN ÖRGÜTLERİNE AÇILSIN"

    Dersim’de yaşanan istismar vakalarına ilişkin yazılı açıklama yapan Yenigün Kadın Dayanışma Derneği ise yargılamanın mağduru koruyacak; suçluları halktan ve kadınlardan kaçırmayacak, gizlemeyecek şekilde yapılmasını istedi. Artan istismar vakalarına dikkat çekilen açıklamada, hükümetin istismarcıya af getiren yasa hazırlığına da tepki gösterdi.

    Ağustos ayında yaşanan bir istismar olayını hatırlatan Yenigün Kadın Dayanışma Derneği, “Fail maalesef ki yine cezasızlık politikasının bir sonucu olarak ilk duruşmada tahliye edilmiştir. Ve bu sonuçlar bu istismar vakalarına münferit olmaktan çıkarıp sistematik hale getirmekte, failleri cesaretlendirmektedir. Pertek’te açığa çıkan ve mağdur sayısının 15’i bulabileceği iddia edilen nitelikli cinsel istismar olayını öfkeyle takip ediyoruz. Yargı mercilerini istismar olaylarını titizlikte araştırmaya ve en üst hadden cezalandırmaya davet ediyor ve takipçisi olacağımızı yineliyoruz. Pertek’te gizlilik kararı konulan istismar vakasının da kadın ve çocuk örgütlerine açılmasını talep ediyoruz” dedi. (Dersim/EVRENSEL)

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