11 Ocak 2020 10:04

Ordu'da belediyenin "katı atık aktarma ve bertaraf bedeli" istemesine tepki

Ordu Büyükşehir Belediyesinin "katı atık aktarma ve bertaraf bedeli" tahsil etmek istemesine karşı imza toplayan vatandaşlar, belediye önünde basın açıklaması düzenledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi önündeki basın açıklaması

Fotoğraf: DHA

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    Ordu Büyükşehir Belediyesinin “katık atık aktarma ve bertaraf" hizmetini ücretlendirmesine karşı toplanan imzalar yetkililere teslim edildi. Belediye önünde basın açıklaması düzenleyen vatandaşlar, "Belediyelerin bir özel şirket gibi görüp, kâr-zarar hesabı yöntemiyle hizmet vermesi kabul edilemez" dedi.

    Belediye binası önünde çeşitli siyasi parti, sendika ve dernek üyelerinin katılımıyla düzenlenen açıklamada basın metnini Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Denetleme Kurulu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Haluk Türkmen yaptı.

    “2020 yılı evsel katı atık aktarma ve bertaraf bedeli tam maliyet hesap raporu”nun belediyenin internet sitesinde yayımlandığını hatırlatan Türkmen, "27742 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğin 23. maddesinin 2 bendinde '…katı atık idarelerince hazırlanan raporlar yerel gazeteler ve/veya diğer haber alma kaynakları kullanılarak duyurulur' denilmekte olup, bu düzenlemenin aksine sadece sitenizde yayınlanmış olması yasal eksikliktir. Bu eksiklik ivedilikle tamamlanmalıdır" çağrısı yaptı.

    Belediyelerin özel şirket gibi görülüp kâ -zarar hesabı yöntemiyle hizmet vermesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Türkmen, "Evsel katı atık aktarma ve bertaraf bedeli alındığında, çevre temizlik vergisi de alınmaya (ilçe belediyelerince de) devam mı edecektir" diye sordu.

    Çalışan personel giderinin 3 milyon 6 bin 720 lira olarak belirlendiğini aktaran Türkmen, "Belediye çalışanlarının özel şirket mantığıyla ücretlerinin vatandaşa ödettirilmesi kabul edilebilir nitelikte değildir" dedi.

    Türkmen ayrıca abone türüne göre değişkenliğe ve sabit tarife türü planlamasındaki belirsizliğe dikkat çekerek, "Az kirletenden az, çok kirletenden çok prensibi devre dışı bırakılarak herkesten eşit oranda ücret alınması yoluna gidilerek eşitsizlik oluşturulmuştur" ifadelerini kullandı.

    Türkmen son olarak, "Sosyal devlet anlayışıyla taban tabana zıt “katı atık aktarma ve bertaraf bedeli” uygulamasının iptal edilmesini istiyoruz” dedi. (Ordu/EVRENSEL)

     

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