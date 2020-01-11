İnsan hakları örgütleri, Guantanamo’nun kapanması için Washington’da yürüyecek

Uluslararası Af Örgütünün de aralarında bulunduğu insan hakları örgütleri, 18. yılını dolduran Guantanamo Cezaevinin derhal kapatılmasını istiyor. Yüzlerce kişi, yıllardır süregelen işkence ve insan hakları ihlallerine son verilmesi talebiyle bugün Beyaz Saray önünde protesto gerçekleştirecek.

ABD'nin Guantanamo Körfezi’ndeki gözaltı merkezinin açılışının 18. yıldönümü olan 11 Ocak Cumartesi günü, yerel saatle 13.00-15.00 arasında, Uluslararası Af Örgütünün de dahil olduğu çok sayıda insan hakları örgütü, iktidara cezaevini kapatma ve yıllardır süregelen insan hakları ihlallerine son verme çağrısı yapacak.

Uluslararası Af Örgütü ABD Şubesi Güvenlik ve İnsan Hakları Direktörü Daphne Eviatar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Guantanamo’nun utanç verici varlığını sürdürdüğü 18 yıl boyunca üç ABD Başkanı görev yaptı ancak Guantanamo halen açık ve buradaki insanlar halen hiçbir şekilde yargılanmadan gözaltına tutuluyor. Guantanamo’nun kesin olarak kapatılmasının ve uzun süre önce tahliye edilmesine izin verilen kişilerin onları kabul edecek ülkelere gönderilmesinin zamanı çoktan geldi ve geçiyor” dedi.

Washington’daki protestoda, Guantanamo’daki yüzlerce tutukluya dikkat çekmek için turuncu tutumlar giyilecek ve siyah başlıklar takılacak. Guantanamo’da ölen 9 kişiyi temsilen 9 tabut taşınacak yürüyüş, Beyaz Saray önünde başlayıp Trump Otel önünde son bulacak.

Af Örgütünün açıklamasına göre Guantanamo’da 40 erkek gözaltında tutuluyor. Bu kişiler daha önce kampta işkenceye uğradı. Çok sayıda tutuklu, yıllardır süren gözaltı koşulları ve zaman zaman uğradıkları işkence ve diğer türde kötü muamele nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor. Tahliye edilmesine yıllar önce izin verilen kişiler halen gözaltında tutuluyor ve bu kişiler arasında yargılanmadan 8 yıl cezaevinde tutulan Tevfik El-Bihani de yer alıyor.

Uzun zamandır El-Bihani’nin serbest bırakılması için kampanya yürüten Uluslararası Af Örgütü ABD Şubesi, protestoyu izleyecek kişilere ABD Savunma Bakanlığına gönderilmek üzere kartpostallar dağıtacak.

Trump’ın imzaladığı bir kararnameyle Guantanamo Cezaevi’nin süresiz olarak açık kalmasına karar verilmişti.

ADALET HEMEN ŞİMDİ

11 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek, Adalet Hemen Şimdi “Guantanamo’yu Kapat ve İşkenceye Son Ver” yürüyüşüne katılacak örgütler şöyle:

Uluslararası Af Örgütü ABD Şubesi

İşkenceye Karşı Tanıklık Örgütü (Witness Against Torture)

İnsan Hakları ve İtiraz Hakkını Savunma Örgütü (Defending Rights & Dissent)

Anayasal Haklar Merkezi (Center for Constitutional Rights)

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR)

11 Eylül Aileleri (September 11th Families for Peaceful Tomorrows)

World Can’t Wait, Barış İçin Kadınlar (CODEPINK)

İşkenceye Karşı Ulusal Dini Hareket (National Religious Campaign Against Torture)

Guantanamo Kapatılsın Hareketi

Tsuru for Solidarity

Müslümanlara Adalet Kolektifi (Justice for Muslims Collective)

(DIŞ HABERLER)

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