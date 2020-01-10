Su Hasankeyf’i yutmaya başladı!

Kitle örgütlerinin tüm çabalarına rağmen hükümeti yapımından vazgeçiremedikleri Ilısu Barajı, 12 bin yıllık tarihi Hasankeyf kentini yutmaya başladı. Evrensel’e konuşan Hasankeyf Yaşatma Girişiminden Murat Tekin, üzgün olduklarını belirterek, kent için “Hâlâ geç değil” çağrısı yaptı.

Su tahliye kapakları kapatılarak su tutmaya başlayan Ilısu Barajı’nın suları, 12 bin yıllık Hasankeyf kentine ulaştı. 24 medeniyete ev sahibi yapan kentin tamamının şubat ayında Ilısu Barajı’nın suları altında kalması bekleniyor. Barajın su tutmaya başlamasıyla Siirt, Mardin, Şırnak, Batman’a bağlı 199 yerleşim birimi su altında kaldı.

SU DERİNLİĞİ 8 METREYE ÇIKTI

Mezopotamya Ajansının haberine göre; Hasankeyf’in kurulduğu tarihi mağaralar ve Selahaddin Kalesi vadi boyunca ilerleyen baraj sularının yer yer derinliği 8, genişliği ise 25 metreye ulaştı. Yükselen sularla birlikte ağaç korulukları ve mağaralar su altında kalırken, Hasankeyf’in şubat ayında tamamen sulara gömülmesi bekleniyor. Kentte suların henüz ulaşamadığı yerlerde ise iş makineleriyle yıkım devam ediyor.

80 BİN İNSAN GÖÇ EDECEK

Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi’nin verilerine göre, kentteki 289 höyükten sadece 20’sinde kısmi bir arkeolojik kazı yapılabildi. Girişim, ömrü 50 yılın altında olan Ilısu Barajı nedeniyle 289 höyük, 199 yerleşim yeri, en az 100 endemik tür ve soyu tükenme tehlike listesinde bulunan canlıya ev sahipliği yapan Dicle Vadisi’nin sular altında kalacağına dikkati çekiyor. Hasankeyf Koordinasyonu ise barajla birlikte Hasankeyf ile eş değer tarihi kalıntılara sahip 289 höyük, 400 kilometrelik ekosistem, milyonlarca canlı ve 200 yerleşim yerinin yok edilmesi ile 80 bin insanın da göç etmesi bekleniyor.

Hasankeyf, Avrupa’daki en önemli mimari ve arkeolojik sitlerden biri. Hasankeyf, 1978 yılında Türkiye’nin Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından Birinci Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi, 1981 yılından beri ise Kültür Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünün koruması altındaydı.

HASANKEYF İÇİN ÇAĞRI

Evrensel’e konuşan Hasankeyf Yaşatma Girişiminden Murat Tekin, “Hasankeyf ile ilgili hâlâ geç olmadığına inanıyoruz ama Hasankeyf sular altında kaldı sayılır. Çünkü su ulaştı. Mücadele ettik, birçok kampanya düzenlendi. Maalesef kararlı bir devlet vardı karşımızda. Üzgünüz. Devlet bu konuda inat etmemeliydi. Biz yine de mücadeleye devam edeceğiz. Hâlâ geç değil Hasankeyf için. Hâlâ tamamen sular altında kalmış değil” dedi. (HABER MERKEZİ)

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