Denizli'de bir işçi göçük altında kaldı

Denizli’nin Babadağ ilçesinde bir inşaatın kazı alanında meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, Babadağ ilçesinde bulunan bir inşaat sahasında kazı yapıldığı sırada göçük meydana geldi. O sırada orada bulunan 26 yaşındaki Yaşar Şen isimli işçi göçük altında kaldı. Çevredekiler hemen 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Vücudunun büyük kısmı toprak altına kalan işçi için Büyükşehir İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı.

Bir yandan sağlık ekipleri işçiye müdahale ederken uzun uğraşlar sonucu Yaşar Şen toprak altından çıkartıldı. Sedyeye konulan işçi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altında alındı.

İşçinin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. (Denizli/EVRENSEL)