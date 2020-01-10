Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Çağlar Demirel’e 7 yıl 6 ay hapis cezası

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinin Anayasa’da yapılan geçici bir değişiklikle dokunulmazlıklarının kaldırılması sonrası 2015’te gözaltına alınarak tutuklanan HDP eski Milletvekili Çağla Demirel’in “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Demirel'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İddia makamı, 15 Kasım 2019 tarihli mütalaasını tekrarlayarak Demirel’in cezalandırılmasına ve üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi ön görülen ceza miktarı ile adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesi ile tutukluluk halinin devamını talep etti.

Savcılığın mütalaasına karşı savunma yapan Demirel’in avukatı Reyhan Yalçındağ,

“Meclisten konuşma tutanaklarının istenilmesini talep ediyoruz. Konuşmalar tespit edilmeden karar tesis edilemez. Müvekkilin bazı konuşmaları Kürtçedir. Türkçeye doğru çevrilmiş mi bilmiyoruz. Tutukluluğun hiçbir koşulu olmadığı halde sırf iktidar istiyor diye tutukluluk halinin hukuksuzluğu ne kadar sürecek” diyerek müvekkilin tahliyesini talep etti.

Verilen aranın ardından Çağlar Demirel’in “örgüt propagandası yapmak”, “2911 sayılı yasaya muhalefet” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan beraatına karar veren mahkeme, Demirel’e “Örgüt üyesi olmak” iddiası ile 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Mahkeme, Demirel’in hükmen tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. (HABER MERKEZİ)