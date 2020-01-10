Zehra Demir'i intihara sürüklemekle suçlanan erkeğin duruşması görüldü

Antalya’da yaşayan 19 yaşındaki Zehra Demir’i tehdit eden ve intihara sürükleyen Süleyman Taruk’un yargılandığı davanın 4. duruşması görüldü. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklu bulunan Taruk davaya Diyarbakır Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Taruk, Zehra Demir ve ailesinin yaşadığı evin önüne bıçak ile gelmesinin sebebinin nefsi müdafaa olduğunu iddia etti.

Antalya’da 28 Eylül 2018 tarihinde, Zehra Demir ve ailesinin yaşadığı evin önüne bıçakla gelip tehditler savuran ve Zehra Demir’i intihara sürüklemekle suçlanan Sanık Süleyman Taruk’un yargılandığı davanın 4. duruşması Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Avukat Hadi Cin sanığın Türk Ceza Kanunu’nun 84(4) maddesinin atfıyla TCK’nin 81. Maddesinden tutuklanması gerektiğini yineledi.

Duruşma sonrasında konuştuğumuz avukat Cin, savcının esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın kendisine tebliğ edilmesini talep ettiğini söyleyerek "Bizim dosyanın genişletilmesi yönünde bir talebimiz de yok. Biz dosyanın toparlandığını o yüzden mevcut deliller ile karar verilebileceğini düşünüyoruz. Sonuna kadar sanığın bu hükümden cezalandırılması için mücadele edeceğiz" dedi.

Baba Hakim Demir ise Adalet Bakanlığı'na konu ile ilgilenme çağrısında bulunarak "Benim canım yandı başkasının canı yanmasın. Böyle bir kişinin ne topluma, ne devlete faydası olur" diye konuştu. Dava 25 Şubat 2020 tarihine ertelendi. 5. duruşmanın karar duruşması olması bekleniyor. (Antalya/EVRENSEL)