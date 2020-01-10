Dersim’de, avcılık adı altında yapılan hayvan katliamına tepki!

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Din kültürü öğretmeni, sınav kağıdında sorgulayan öğrencilere hakaret yağdırdı!

ÇEAŞ Anadolu Lisesinde din kültürü öğretmeni H.S., sınav kağıdında, "Din dersinde bu kadar şeyi öğrenmek zorunda mıyım" diye soran temsili bir öğrenciye hakaret yağdırdı.