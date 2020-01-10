10 Ocak 2020 19:09
Dersim’de, avcılık adı altında yapılan hayvan katliamına tepki!
Dersim'de, Munzur Özgür Aksın Meclisi kaçak avcılığa karşı açıklama yaptı, katliamın önlenmesini talep etti.
Fotoğraf: Evrensel
Munzur Özgür Aksın Meclisi, Dersim'de avcılık adı altında yapılan doğa ve hayvan katliamına karşı Seyit Rıza Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi.
Munzur Özgür Aksın Meclisi adına açıklamayı okuyan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Dersim Şube Başkanı Ekber Kaya Alevi inancında dağ keçilerinin doğanın masumları olduğunu belirterek “Bunların korunması, doğanın korunmasıyla, öldürülmesi, doğanın katledilmesiyle eş değerdir” dedi.
Kaya devamında şöyle konuştu: “Ceylanlara kurşun sıkanlar kahrolsun. Müsamaha gösteren hukuk kör olsun. Katillere lanet olsun." (Dersim/EVRENSEL)