SES üyesi sağlık emekçisi kadınlar: Her alanda olmaya devam edeceğiz

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şubesi Kadın Meclisi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastanelerde uygulanmak üzere yapılan kılık kıyafet düzenlemesine tepki göstermek amacıyla şube binasında basın toplantısı düzenledi.

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık kurumlarına bir yazı göndermiş ve yazıda "Tüm personelin edep, adap ve inanca uygun giyinmesi gerektiği" gibi tuhaf ifadeler kullanılmıştı.

Açıklamada konuşan SES Aksaray Şube Sekreteri Emine Atar, “Bu düzenleme kadınlar için kabul edilemezdir” dedi. “Bu ifade zaten derinleşen cinsiyetçi tutumun iş yerimize yansımasını daha da artıracak çalışma ortamındaki iş barışını bozacaktır” diyen Atar, “Kaldı ki biz sağlık çalışanları olarak hastaya yapacağımız hiçbir uygulamayı, tedaviyi, bakımı inancımıza uygun değil, bilimsel ve evrensel kurallara göre yaparız. Sağlık bakımından standart, bilimle ve bilgiyle sağlanır. Tek tipleşen formalarla değil! Bizler sözlü fiziksel şiddete uğrayıp yasalar karşısında güvence altına alınmamış sağlıkçılarız. Kadınlar, hayatlarına sahip çıkmaktan, bedenleri üzerinden yapılacak her türlü kirli politikaya karşı durmaktan vazgeçmeyecekler. Kadınlar her yerde, hayatın her alanında, sağlıkta da var” ifadelerini kullandı. (İstanbul/EVRENSEL)