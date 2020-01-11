Nakliye çalışanı yazdı: Örgütsüz bir yapının, kamyoncuların önemli eylemi

Işıkkent Nakliyeciler Sitesinden bir çalışan

İzmir

Geçtiğimiz hafta Türkiye’de tır ve kamyon şoförleri iş bıraktı. Bazı bölgelerde hâlâ devam eden eylemlerin iki temel nedeni var. İlki nakliye fiyatlarının düşük olması ikincisi ise yıl başında yürürlüğe giren dijital takograf uygulaması. Sosyal medya üzerinden örgütlenerek eylem yapan şoförlerin birçoğu günlük sefer üzerinden para kazanan ve bu şekilde çarkı döndürmeye çalışan insanlar. Bu insanlar için 1 hafta oldukça uzun bir süre ve bıçağın kemiğe dayandığını göstermesi açısından önemli. Uzun saatler direksiyon başında tek başlarına zaman geçiren, yan yana bulunma olanakları oldukça sınırlı olan şoförlerin örgütlü oldukları tek yapı olan şoförler odasının desteği olmadan sosyal medya üzerinden ülke çapında bir grev örgütleyebilmeleri sosyal medyanın gücünü göstermesi açısından da değerli bir örnek.

Belirledikleri alanlarda toplanan şoförlerin eyleminde ateş yakıp yol kapatma, bazı şoförlerin grev kırıcılığını, bazı araçların yük almasını engelleme, AKP üyeliklerini sonlandırıp sosyal medya gruplarında bunları paylaşma öne çıkan tarzları oldu. Birçoğu eylemlere ilk defa katılan ve polis şiddetiyle karşılaşan şoförlerin, sosyal medya paylaşımlarına yansıyan ifadelerinde bunun şaşkınlığı yaşıyor olmaları da yine ilginç bir anekdot.

‘YASA PARİS YAŞANTI BOR’

Öncesinde mazota gelen zamları nakliye fiyatlarına yansıtabilen ve görece zamlardan etkilenmeyen şoförlerin artık bunu yapamaması krizin geldiği boyutları göstermesi açısından çarpıcı. Düşük nakliye fiyatlarını ve krizin etkilerini fazla sefer yaprak ya da yasal tonajın üzerinde yük taşıyarak aşmaya çalışan esnafın dijital takograf uygulamasıyla bunu yapamayacak olması bardağı taşırdı. Bazı şoförler nakliye fiyatlarının yükseltilmesi ve alt yapısının kurulması halinde dijital takograf uygulamasının kendileri açısından olumlu bir şey olduğunu ancak bu haliyle küçülen ekmeklerinin daha da küçüleceğini, o yüzden karşı çıktıklarını belirtirken durumu şu şekilde açıklıyor: Yasa Paris yaşantı Bor.

Yapılan eylemler sonucunda kısmi bir başarı da sağlandı. Dijital takograf uygulaması 6 ay ertelendi. Şimdi şoförler arasında bunun bir başarı olup olmadığı ve eyleme devam edip etmeme tartışılıyor. Muhtemel ki bu ertelemenin de etkisiyle grev birkaç gün içinde tamamen sönümlenecek. Ancak örgütsüz bir yapı olmalarına rağmen sosyal medya üzerinden bir grev örgütlemeleri, bunu çeşitli eylemlerle sokağa taşımaları, şoförler açısından uzun bir süre olan 1 hafta devam ettirmeleri ve yaptıkları eyleme grev adını vermeleri herkes açısından oldukça önemli bir deneyim.

TAKOGRAF NEDİR?

Dijital takograf, karayolu ile yolcu ve eşya taşımacılığı yapan arabalarda kullanılan bir cihazdır. Takograf, araç sürücüsünün sürüş zamanlarını ve kat ettiği mesafeleri hafızasında 12 ay boyunca tutabilme özelliğine sahip. Aynı zamanda trafik polisleri tarafından ulaşılmak istendiği zamanda “takografa zarar vermeye yönelik girişimler, hız sınırının aşılması” gibi durumlarda, takograf trafik polisi birimlerine bildirimde bulunur.

Sürücülerin belli sürelerde dinlenmesini zorunlu kılan bu sistem nedeniyle şoförler daha az sayıda sefer yapmak, dolayısıyla daha az para kazanmak durumunda kalacaklar. Ayrıca süre dolduğu anda aracı durdurmaları gereken şoförler yol üzerinde bunu yapmalarını sağlayacak kadar park yeri olmadığını bu yüzden yüklü para cezaları ödemek durumunda kaldıklarını dile getiriyor.