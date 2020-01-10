10 Ocak 2020 18:25

Türk-İş Başkanı TGS'yi ziyaret etti

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde TGS'yi ziyaret etti. Gündemde gazetecilerin durumu ve beklentinin altında belirlenen asgari ücrete dair tartışmalar vardı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TGS Başkanı Gökhan Durmuş, TGS yöneticileri ve gazeteciler TGS binasındaki masada sohbet ediyor.

Fotoğraf: Evrensel

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    Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şubesini ziyaret etti. Gazetecilerin örgütlenmesinin birçok sorunun çözümüne yardımcı olacağını ifade eden Atalay, patronlara 75 TL asgari ücret desteğinin işçilere jest olduğunu savunan Çalışma Bakanına “Ben burada jest mest göremiyorum, beklentimizin altında kaldı” dedi.

    Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, “Gazeteciler, hakkında açılan davalardan dolayı ve adliye koridorlarında ifade vermekten kaynaklı çalışamaz durumda. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, yürütülen mücadelenin sonunda çıkan bir gün. 10 yıl boyunca bu günü bayram olarak kutladık ama sonrasında gazeteciler günü olarak kutlandı. TGS 10 Ocak'ı sendikaya ve tarihine uygun olarak kutlamak istiyor ve onun için mücadele ediyor. Gazetecilerin işsiz olmadığı özgür olduğu bir Türkiye’de bizler de 10 Ocak'ı kutlayacağız. Başkanımız bugün bizi ziyaret ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

    Türk-İş Başkanı Atalay, gazetecilerin işinden dolayı bedel ödememesi gerektiğini belirterek gazetecilerin örgütlenmesinin birçok sorunun çözümüne yardımcı olacağını ve sendikaların, emekçilerin sesinin daha iyi duyulacağını ifade etti. Türk-İş Konfederasyonu olarak gazetecilerin örgütlenmesi için ellerinden gelen desteği sunacaklarını belirten Atalay, sendika olarak bazen sorunlarını anlatmakta sıkıntı çektiklerini söyledi.

    "BEN ASGARİ ÜCRETTE JEST GÖREMİYORUM"

    Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Atalay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un patronlara verilen 75 TL asgari ücret desteğinin işçilere jest olduğu sözleri sorulunca “Benim, işçinin beklentisi o değildi. Ben de istiyorum 4 bin 700 TL, 6 bin TL olsun ama bunları söylemekle olmuyor. Elimizde veri 2 bin 578 TL tutarındaydı, diğer konfederasyonlarla birlikte bunun üzerini konuşalım dedik. Ben burada jest mest göremiyorum, beklentimizin altında kaldı” dedi. Bakan Selçuk'un kıdem tazminatına ilişkin açıklamaları konusunda ise Atalay, kıdem tazminatında geriye gidişi konuşmayacaklarını, sadece almayanlarla ilgili bir çalışma olursa katılacaklarını söyledi.

    TERMİK SANTRALLERDE 10 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI

    Filtre taktırmayan termik santrallerin kapanmasına da değinen Atalay, “Filtre takılsın ama bizim oralarda onbin üyemiz var. Enerji bakanı bilmiyor mu? 10 bin işçi, aileleriyle birlikte 40 bin insan işsiz. Bunu kim duyuracak? Gazeteciler duyuracak. İnsanların zehirlenmesini istemiyoruz ama oradaki işçilerin durumunu söylemek durumundayız” dedi. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Maden-İş üyesi işçilerin işten atmaya karşı sürdürdükleri direnişin sorulması üzerine Atalay, bunu termik santrallerdeki diğer işçilerle birlikte değerlendirdiklerini söyledi.

    TÜİK'in açıkladığı işsizlik verilerinin sorulması üzerine Atalay, “Kayıt dışı yüzde 35 civarında. Biz bunu EYT'lilerle birlikte değerlendiriyoruz. Belli bölgelerde asgari ücretin de altında Suriyeli kardeşlerimizi çalıştırıyorlar. Onlar niye geldi demiyorum yanlış anlaşılma olmasın. Fakat onları düşük ücretle çalıştırarak haksız rekabet çıkarıyorlar” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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