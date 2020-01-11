Belediye işçileri: Hakkımızı istiyoruz çünkü aç yaşanmıyor

Dilek OMAKLILAR

İzmir

TİS’teki ücret farklarının yansıtılması ve ikramiyelerinin ödenmesi talebiyle eylem yapan Karşıyaka Belediyesine bağlı Kent AŞ ve Personel AŞ işçileri, “Yaşadığımız sorun önceki yönetimden kaynaklanıyor olabilir ama buradaki insanlar bedelini çekmek zorunda değil. Hakkımızı istiyoruz çünkü aç yaşanmıyor” dedi.

Kent AŞ’de yaklaşık 30 yıldır çalışan bir işçi, 6 ikramiye alacaklı olduklarını hatırlatarak, “Geçen sene yapılan toplu sözleşme ile bu sene yapılacak toplu sözleşme arasında geçen süre zarfında geriye dönük haklarımız hâlâ verilmedi” dedi. Bu uygulamaların işçi üzerinde ekonomik baskı yarattığını belirten işçi, “Mevcut belediye başkanı ‘enkaz devraldık’ diyor. Ne ekonomik kriz ne belediyenin borçları, bunlar bizi hak aramamızı engellemek için” dedi.

"VERİLEN SÖZLER TUTULSUN"

10 yıldır Personel AŞ’de çalışan bir başka işçi ise işyerlerindeki sendikalaşma sürecine değinerek, “Taşerondan bu şirkete geçmemizle birlikte sendikalaşma çalışmamız başladı. Bir yanda Belediye-İş diğer yanda Genel-İş buradaydı. Ama artık o sıkıntılı süreçler bitti. İşçiler Genel-İş’te örgütlü. Toplu iş sözleşmemiz ile birlikte önemli kazanımlar, birtakım sosyal haklar elde ettik. Ama üye olmayanlar, Belediye-İş üyesi ya da toplu sözleşme dışında kalan arkadaşlar var. Sosyal haklardan faydalanması için sendikalar yasasındaki dayanışma aidatı ya da üye olma şartı var. Şimdi aidat ödemeden bu haklardan faydalanmak istiyorlar” diye konuştu. Belediyenin önceki dönemden kalan sıkıntıları yaşadıklarının farkında olduklarını söyleyen işçi, “O yüzden üzerimize düşen sorumlulukları her yerde yapıyoruz. Ama bize de sahip çıkmasını bekliyor, DİSK’ten başka bir sendika tanımamasını istiyoruz” dedi.

"ÇOCUKLAR EVDE EKMEK BEKLİYOR"

5 yıldır Kent AŞ’de çalışan bir kadın işçi de şunları söyledi: “Bizler sürekli bankalara faiz ödüyoruz. Amacımız evimize ekmek götürebilmek. Maaşını gününde alamayınca ev sahibi ile kavga ediyorsun elektriğin, suyun kesiliyor. Zaten Türkiye’nin geldiği hal çok kötü, bir işimiz var. Biz de işimize sahip çıkıyoruz ancak onlar bize sahip çıkmıyor. Bize ‘Ocak ayına kadar idare edin’ dendi. Giden başkanın suçu olabilir belki ama buradaki insanlar o suçun bedelini çekmek zorunda değil. Sürekli 5-10 TL borç alarak hayat idame ettirilmez. Yılbaşı geldi geçti insanlar evine bir kilo mandalina götüremedi. Herkes birbirine bakıyor kimde 50 lira varsa, bölüşelim diye. Biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Çünkü aç yaşanmıyor. Evde çocuklar ekmek bekliyor.”