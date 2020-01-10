Toplumcu Gıda Mühendisleri: Emekten ve halktan yana politikaları benimsiyoruz

TMMOB’a bağlı birçok oda gibi Gıda Mühendisleri Oda İstanbul Şubesi seçimleri de 12 Ocak’ta Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy yerleşkesinde yapılacak. 5 bine yakın üyesi ile başta gıda sanayi olmak üzere birçok sektörde gıdaların güvenliğinden sorumlu gıda mühendislerinin kamu niteliğindeki tek meslek örgütü olan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 7. kez seçime gidecek.

SEÇİMLER ÇEKİŞMELİ GEÇECEK

Üç ayrı listenin yönetime aday olacağı beklenen seçimlerin çekişmeli geçmesi bekleniyor. 6 yıl aradan sonra bir önceki dönem seçimleri kazanarak yönetimde görev alan Toplumcu Gıda Mühendisleri bu dönem içinde yönetime yeniden aday olduklarını açıkladılar. Toplumcu Gıda Mühendisleri adına konuşan mevcut yönetimin şube başkanı Zafer Şenyurt; "İki yıldır görevdeyiz, ülkemizde yaşanan gıda güvenliği sorunlarının giderilmesinde özellikle istihdamın arttırılması ve meslektaşlarımızın özlük haklarının korunması gibi konularda önemli çalışmalar yaptık ayrıca ücretsiz eğitimler ve seminerler düzenledik. Gıda güvenliği ve gıda güvencesi konularında farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bilgi kirliliği ile mücadele ettik. Yeni dönem için istihdamın arttırılması, Türkiye’nin gıda datasının oluşturulması, yeni mezun meslektaşlarımız için oryantasyon programı, mentorluk programı ve online eğitimler gibi önemli projelerimiz var. En büyük hedefimiz bağımsız, güvenilir ve etkin bir otorite konumuna gelebilmektir. Tüm meslektaşlarımızı 12 Ocak’ta Karaköy’de bulunan TMMOB Büyükkent Şubesi’nde oy kullanmaya ve oluşacak yeni yönetimde söz sahibi olmaya çağırıyorum" diye konuştu.

"GÜCÜMÜZÜ ÜYELERİMİZDEN VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARDAN ALACAĞIZ"

TMMOB ilkeleri çerçevesinde demokrat yurtsever bir anlayışla, emekten ve halktan yana politikaları benimsediklerini vurgulayan Şenyurt ‘’gücümüzü sadece üyelerimizden ve bilimsel çalışmalardan alacağız’’ dedi. Meslek meslektaş sorunlarının ülke sorunlarından ayrı değerlendirilemeyeceğini söyleyen Zafer Şenyurt önceliklerinin üyelerinin çıkarlarını korumak olduğunu vurguladı.

SEÇİMLER 12 OCAK PAZAR GÜNÜ

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi seçimleri 12 Ocak Pazar Günü TMMOB Mimarlar Odasının Karaköy’de bulunan yerleşkesinde yapılacak. (HABER MERKEZİ)