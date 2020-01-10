10 Ocak 2020 16:50

Bakanlardan nafakanın sınırlandırılması açıklaması

Kadına şiddetin arttığı ve kadınların şiddet cenderesinden kurtulmasının çok tartışıldığı günlerde Adalet Bakanı ve Aile Bakanından nafaka açıklaması geldi: Süresiz nafaka sürdürülebilir değil.

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Yoksulluk nafakasının kaldırılması ya da sınırlandırılması ile ilgili tartışmalar devam ederken Adalet Bakanı ve Aile Bakanından açıklamalar geldi.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül “Süresiz nafaka sürdürülebilir bir konu değil” diye açıklama yaparken Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da “Adalet Bakanlığımız ile beraber optimal bir çözüm bulmak için tüm taraflarla istişarelerimizi sürdürüyoruz” dedi.

    Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nafaka tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gül, “Süresiz nafaka sürdürülebilir bir konu değil. Yeni mağduriyetler yaratmayacak şekilde,ortak uzlaşıyla bir çözüm bulunmalı” diye konultu.

    Gül’ün açıklamasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bir açıklama yaparaknafaka konusunda tüm tarafları dinlediklerini söyledi ve şöyle konuştu: “Türkiye’de nafaka ortalaması 270 lira, bu da çoğu zaman ödenmiyor. Nüfus yoğunluğu olarak bakıldığında kadınlar daha mağdur. Ama biz bu konulara kadın-erkek olarak değil, hak ve hukuk temelli bakıyoruz. Sistemde yüzde 10’luk kesim mağdur olduysaona da çözüm bulmamız gerekiyor. ‘Nafaka süresiz olmasın’, ‘minimum iki yıl maksimum evli kalınan süre olsun’ gibi değişik alternatifler konuşuluyor. Adalet Bakanlığımız ile beraber optimal bir çözüm bulmak için tüm taraflarla istişarelerimizi sürdürüyoruz.”

    KADIN ÖRGÜTLERİ ve HUKUKÇULAR UYARIYOR: NAFAKAYI KALDIRMAK KADINLARI ÇARESİZLİĞE SÜRÜKLER, ŞİDDETE MAHKUM EDER

    Nafaka hakkının kısıtlanmak istenmesiyle ilgili tartışmalarda kadın örgütleri, hukukçular ve hak savunucularıdefalarca kez uyarılarını sıraladı. Bu itirazlar özetle şunlar;

    • Kamuoyu nafaka konusunda yanlış bilgilendiriliyor.Tekil mağduriyetler yasa değişikliğine dayanak yapılmak isteniyor.
    • Kamuoyu nafaka konusunda yanlış bilgilendiriliyor.Tekil mağduriyetler yasa değişikliğine dayanak yapılmak isteniyor.
    • Türkiye’de nafaka zaten sınırsız değil, sınırlandırıldığı haller yasada çok açıkça ve yeterli şekilde ifade ediliyor.
    • Nafaka hakkını tanımlayan yasada bir sorun yok, yasanın uygulanmasında sorunlar var. Bu sorunlar da erkekleri değil, kadınları mağdur ediyor.
    • Kadınların iş gücüne katılma oranının yüzde 35’lerde kaldığı, kadın yoksulluğunun her geçen gün derinleştiği bir ülkede eşitsizliğin ürettiği yoksulluk konuşulmadan nafakanın tartışılması, son derece sakıncalı sonuçlara neden olur.
    • Kadınların iş gücüne katılımı eşitsiz, çalıştığı iş kayıt dışı, düzensiz ve güvencesizken ev içi ücretsiz emek ve bakım emeği ve eğitim öğretim alanındaki eşitsizlikler çözülmemişken, nafaka konusunda yasada kadınlar aleyhine bir düzenleme yapılması kabul edilemez.
    • Kadınlar için sosyal güvenlik mekanizmalarının çok sınırlıolduğu bir sistemde nafakayı sınırlamak, kadınların boşanma ile düşecekleri yoksullukla onları baş başa bırakmak anlamına gelir.
    • Evliliğin bitmesinin ardından, hayatın her alanındaki eşitsiz koşullar nedeniyle yoksulluk kadın için kaçınılmaz bir sonuç oluyor.Nafakayı sınırlandırmak pek çok kadını sadece sosyal yardımlara muhtaç edecek ya da kadınlar boşanmanın ardından hayatını sürdüremeyeceğini düşüneceğinden boşanmadan vazgeçmek zorunda kalacaklar. Bu da kadınları mutlu olmadığı, belki de şiddet gördüğü, ölüm tehdidi altında olduğu bir evliliğe mahkum edecek. (HABER MERKEZİ)

     

    Nafaka ile erkekler perişan, kadınlar lüks içinde mi? | 7 soruda merak edilenler

    Nafaka ile erkekler perişan, kadınlar lüks içinde mi? | 7 soruda merak edilenler

     

    ÖNCEKİ HABER

    Çolak: Yerli ilaç için çıkılan yolun sonu tekelleşmeye vardı
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Bize rakamla değil vicdanla gelin: İş ekmek yok, rakam hilesi var

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Trump, ‘Amerikan barışı’ dayatıyor

     Sevda KARACA
    Sevda KARACA

    Çocuk istismarına evlilikle af: Adım adım nasıl buraya geldik?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Erdoğan-Putin görüşmesi ve Türkiye’nin bölgesel denklemdeki yeri

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Avrupa, İran’da kimden yana?

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Onlar için asıl tehlike

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Mobbinge uğradığınız için sözleşmenizi feshedebilirsiniz

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    ABD-İran Çatışması, Libya’ya Asker: Hayatı görmezden gelen okullar ve üniversiteler
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Türk-İş Başkanı TGS'yi ziyaret etti
    Türk-İş Başkanı TGS'yi ziyaret etti

    Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde TGS'yi ziyaret etti. Gündemde gazetecilerin durumu ve beklentinin altında belirlenen asgari ücrete dair tartışmalar vardı.

    GÜNCELLENDİ
    Engelli mülteci mahkeme kararına rağmen geri gönderme merkezinde tutuluyor
    Engelli mülteci mahkeme kararına rağmen geri gönderme merkezinde tutuluyor

    Hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olmasına rağmen yüzde 68 engelli mülteci zorla Harmandalı GGM’de tutulurken Mülteci Der Başkanı Av. İrem Geçmez, engelli mültecinin serbest bırakılmasını istedi.

    Yatalak hastaya borçları yüzünden hapis cezası verildi
    Yatalak hastaya borçları yüzünden hapis cezası verildi

    Hatay’da diyabet hastalığı nedeniyle yüzde 99 engelli hale gelen Semir Köseoğlu, çalışamadığı için borçlarını ödeyemez hale geldi. Köseoğlu’na borçlarını ödeyemediği için 3 ay hapis cezası verildi.

    GÜNCELLENDİ
    İran'dan "düşen uçağın füzeyle vurulduğu" iddialarına yalanlama
    İran'dan "düşen uçağın füzeyle vurulduğu" iddialarına yalanlama

    İran Hükümet Sözcüsü, Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının İran tarafından vurulduğu iddialarını ABD'nin algı operasyonu olarak değerlendirdi.

    Din kültürü öğretmeni, sınav kağıdında sorgulayan öğrencilere hakaret yağdırdı!
    Din kültürü öğretmeni, sınav kağıdında sorgulayan öğrencilere hakaret yağdırdı!

    ÇEAŞ Anadolu Lisesinde din kültürü öğretmeni H.S., sınav kağıdında, "Din dersinde bu kadar şeyi öğrenmek zorunda mıyım" diye soran temsili bir öğrenciye hakaret yağdırdı.

    Pınar Eldemir: Akademide yaşadığımız çoğu şeyin "hak ihlali" olduğunu fark etmiyoruz
    Pınar Eldemir: Akademide yaşadığımız çoğu şeyin "hak ihlali" olduğunu fark etmiyoruz

    YTÜ'de doktora öğrencisi olan Pınar Eldemir'le akademisyen adaylarının beklentileri, karşılaştıkları, çalışma koşulları, mobbing, taciz gibi başlıklar etrafında yaptığı araştırma üzerine konuştuk.

    Beren Saat, "Onur Ödülü"nü İstanbul Üniversitesi öğrencilerine adadı
    Beren Saat, "Onur Ödülü"nü İstanbul Üniversitesi öğrencilerine adadı

    Beren Saat, "Altınyıldız Yılın Yıldızları Ödül Töreni"nde "Onur Ödülü" aldı. Saat ödülünü, İÜ öğrencilerinin verdiği onur mücadelesine adadığını söyledi.

    Ülker, henüz basılmamış "Ülkerler-Dost Mu Düşman Mı?" kitabını yasaklattı
    Ülker, henüz basılmamış "Ülkerler-Dost Mu Düşman Mı?" kitabını yasaklattı

    Yazar Ergün Poyraz'ın henüz yayımlanmamış kitabı hakkında yasaklama kararı verildi.

    Bana mutluluğun kokusunu verebilir misin Little Joe?
    Bana mutluluğun kokusunu verebilir misin Little Joe?
    GÜNCELLENDİ
    Bogota'da güvenli olmayan köprü altlarında grafiti alanları oluşturuldu
    Bogota'da güvenli olmayan köprü altlarında grafiti alanları oluşturuldu
    GÜNCELLENDİ
    Malatya'da yapılan 'ters ev' baş döndürüyor
    Malatya'da yapılan 'ters ev' baş döndürüyor
    Cemal Süreya, aramızdan ayrılışının 30. yılında anılıyor
    Cemal Süreya, aramızdan ayrılışının 30. yılında anılıyor
    Ayakları yere basan şiirler: Taş Uğultusu
    Ayakları yere basan şiirler: Taş Uğultusu
    Gotik’ten beslenen bir roman: Craven Malikanesi
    Gotik’ten beslenen bir roman: Craven Malikanesi
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Engelli mülteci mahkeme kararına rağmen geri gönderme merkezinde tutuluyor
    Engelli mülteci mahkeme kararına rağmen geri gönderme merkezinde tutuluyor

    Hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olmasına rağmen yüzde 68 engelli mülteci zorla Harmandalı GGM’de tutulurken Mülteci Der Başkanı Av. İrem Geçmez, engelli mültecinin serbest bırakılmasını istedi.

    TPI Composite’te çalışma koşullarının düzeltilmesini isteyen bir işçi işten atıldı
    TPI Composite’te çalışma koşullarının düzeltilmesini isteyen bir işçi işten atıldı

    TPI Composite’te çalışma koşullarının düzeltilmesi için düzenlenen eyleme katılan bir işçi kıdem ve ihbar tazminatları ödenmeden işten atıldı.

    Aliağa Belediyesinde borçların faturası işçilere kesildi
    Aliağa Belediyesinde borçların faturası işçilere kesildi

    Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın meclis toplantısında belediye borçlarını öne sürerek işten atmaları savunmasına işten atılan işçiler tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Buca'da elektrik kesintileri vatandaşları çileden çıkardı
    Buca'da elektrik kesintileri vatandaşları çileden çıkardı

    İzmir Buca'nın Akıncılar Mahallesi'nde sık sık ve uzun sürelerle yaşanan elektrik kesintilerine mahalle halkı tepki gösterdi.

    Eflatun Nuri karikatür ödülleri sahiplerini buluyor
    Eflatun Nuri karikatür ödülleri sahiplerini buluyor

    Konak Belediyesi ve İGC iş birliği ile düzenlenen Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması ödül töreni, 11 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 19.30’da AASSM'de gerçekleşecek.

    TÜPRAŞ'ta iş cinayeti: Arazözün devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi
    TÜPRAŞ'ta iş cinayeti: Arazözün devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi

    İzmir Aliağa’daki TÜPRAŞ rafinerisinde çalışan 30 yaşındaki Murat Erem, arazözün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.