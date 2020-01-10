Diyarbakır'daki su zammına tepki: Halk oy tercihinden dolayı cezalandırılıyor

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Üyesi Doğan Hatun, DBB'nin suya yüzde 35 ile yüzde 330 oranında zam yapmasını halkın oy tercihlerinden dolayı cezalandırılması olarak değerlendirdi.

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, (TMMOB) Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İşleri (DİSKİ) Genel Müdürlüğünün Diyarbakır merkez ve ilçelerinde suya yüzde 35 ile yüzde 330 oranında yaptığı zamma ilişkin basın toplantısı düzenledi. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Diyarbakır Şubesi'nde düzenlenen toplantıda açıklama yapan EMO Diyarbakır Şube Başkanı Doğan Hatun, “Bir kamusal hak olan su hakkı bir kesimi cezalandırma yöntemi olarak kullanılamaz. Suya erişimde eşitliğin sağlanması ve su politikalarının en dezavantajlı durumda olan vatandaşlara göre iyileştirilerek düzenlemesi gerekmektedir” diye konuştu.

'HALKIN CEZALANDIRILMASI KABUL EDİLEMEZ'

"Sadece seçimlerde belirli bir siyasi partiye oy verdikleri için suya zam yapılarak halkın cezalandırılması kabul edilemez" diyen Hatun, suyun bir insan hakkı olması nedeniyle su politikalarının adalet ve hakkaniyet ilkelerine dayanan etik bir çerçevesi olması gerektiğini anlattı.

"Haksız hukuksuz bir şekilde seçilmişlerin yerine atanan kayyum, suya astronomik oranlarda yapılan zamdan olacak ki bunu kent halkından saklamış ve zamları örtülü bir biçimde yapmıştır" sözleriyle açıklamasına devam eden Hatun, seçilmişlerin yerine atan kayyımın halkın iradesine vurduğu darbenin yanı sıra kent halkına ekonomik anlamda da darbe vurmak istediğini söyledi.

'ZAMLARIN İPTALİ İÇİN BAŞVURU YAPACAĞIZ'

TMMOB'a bağlı meslek odaları olarak suyun temel ihtiyaç maddesi olduğu için belli bir oranda ücretsiz verilmesini savunduklarını dile getiren Hatun, TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu olarak yapılan zamların iptali için gerekli tüm hukuki süreçleri işleteceklerini ifade etti. (Diyarbakır/MA)

Diyarbakır'da kayyum suya yüzde 330 zam yaptı