25'inci Rosa Luxemburg Konferansı Berlin'de toplanıyor

Junge Welt gazetesi tarafından düzenlenen Rosa Luxemburg Konferansı 11 Ocak Cumartesi günü Berlin'de toplanıyor. Bu yıl 25'incisi yapılacak konferansta dünya ve Almanya'daki gelişmeler ele alınacak. Binlerce kişinin katılacağı konferanstan bir gün sonra ise Alman işçi sınıfının önderleri Karl Liebcknecht ve Rosa Luxemburg anılacak. Geleneksel anmaya her yıl onbinlerce insan katılıyor.

“Sokağın Gücü - Gelecek Mücadelesi - Sistem Sorununu Yanıtlamak” başlığı altında Mercure Hotel MOA'da yapılacak bu yılki Rosa Luxemburg Konferansı'nda konuşmacı olarak Fransız CGT sendikasından Karl Ghazi ve İsrailli tanınmış aktivist avukat LeaTsemel'in de aralarında olduğu çok sayıda isim davet edildi.

Ayrıca sokak mücadelesinin güçlü olduğu Şili, Kolombiya, Venezuela, Küba, Brezilya ve Bolivya'dan çok sayıda örgüt ve kurum konferansa davet edildi. Yine Almanya'da kamu yararına dernek statüsü iptal edilen Nazi Takibatına Uğrayanlar Derneği-Antifaşistler Birliği (VVN-BdA) Genel Başkanı Cornelia Kerth, baskıları anlatmak üzere konferansa katılacak. Yine Türkiye'de tutuklanan Avusturyalı gazeteci MaxZirngast da konuşma yapacaklar arasında.

Konferansın bir diğer önemli toplantısı ise “Kaçış, Göç ve Sınıf Mücadelesi” başlığı altında düzenlenecek. Dünya genelindeki savaş, çatışma ve yoksulluğun yol açtığı mülteciler konusunda solun ne düşündüğünün ele alındığı bu toplantıya ise konuşmacı olarak Alman Sendikalar Birliği (DGB) Göç Dairesi Başkanı Daniel Weber, Paritätischen derneği Genel Başkanı UlrichSchneider, Alman Komünist Partisi (DKP) Yönetim Kurulu üyesi RenateKoppe ve Demokratik İşçiğ Dernekleri Federasyonu (DİDF) Yürütme Kurulu üyesi Yusuf As katılacak.

12 Ocak Pazar günü ise Berlin'de onbinlerce insanın katılımıyla geleneksel Karl Liebcknecht ve Rosa Luxemburg anması gerçekleştirilecek. Sabah Frankfurter Tor'da başlayacak gösteri Sosyalistler Mezarlığı'nda son bulacak. Sol Parti'nin bütün örgütleri gösteriye katılma çağrısı yaptı. (Köln/EVRENSEL)

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