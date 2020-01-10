Sedanur Güzel cinayeti davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu sanıklardan 2'sine ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıl hapis cezası verildi. 1 kişi beraat etti.

DHA'nın haberine göre, tutuklu sanıklar hakkında açılan ve güvenlik gerekçesiyle Yozgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Tutuklu sanıklar duruşmaya Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, Sedanur'un annesi Handan ve babası Abdullah Güzel ise Kağızman Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

FAİLLER TAHLİYE İSTEDİ

Son sözleri sorulan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliyelerini talep etti. Sedanur'un annesi Handan Güzel ve babası Abdullah Güzel de sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması istedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına davayı takip eden Avukat Neslihan Ete de sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ertan Bozkurt ve Ahmet Bilen'e "nitelikli öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cinsel istismar" suçundan 30'ar yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan da 9'ar yıl hapis cezası verdi.

Diğer sanık Himmet Uç'un ise beraatı ile tahliyesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Paslı köyünde 16 Eylül 2018 tarihinde kaybolan Paslı Esin Çağdaş İlkokulu 3'üncü Sınıf Öğrencisi Sedanur Güzel'in, 7 gün sonra taşlarla örtülmüş halde cansız bedeni bulundu. Köyde oturan Ertan Bozkurt (37), Ahmet Bilen (34) ve Himmet Uç (47) Sedanur'u alıkoyarak istismarda bulunup öldürdükleri suçlamasıyla tutuklandı. (HABER MERKEZİ)

Sedanur cinayeti davasında sanıklar hakim karşısına çıktı

Sedanur Güzel'in ölümüne ilişkin yayın yasağı getirildi

Cansız bedeni bulunan Sedanur Güzel, toprağa verildi

Sedanur'u arama çalışmaları sürüyor

Sedanur cinayetinde 3 tutuklama

Sedanur cinayeti davasında sanıklar başka cezaevine nakledildi

Sedanur cinayetinin iddianamesi kabul edildi

Kars Valisinden Sedanur Güzel açıklaması: Arama çalışmaları sürüyor

Reklam