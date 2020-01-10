10 Ocak 2020 15:33

Bıçakla kız yurdunda kapıları açmaya çalışan şüpheli yakalandı

Uludağ Üniversitesi yurduna gelerek, elindeki bıçakla kapıları açmaya çalışan Erdem D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yurda bıçakla girmeye çalışan kişi polislerce karakola götürülürken

Fotoğraf: DHA

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    Bursa'da, Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesi'ndeki kız yurduna gelerek, elindeki bıçakla kapıları açmaya çalışan Erdem D. (23), öğrencilerin şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Olay, Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesi'nde meydana geldi. Kampüsteki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurduna gelen kişi, iddiaya göre, elindeki bıçakla kapıları açmaya çalıştı. Bunu fark eden öğrenciler, güvenlik görevlilerine haber verdi. Şüpheli, güvenlik görevlilerinin harekete geçtiğini görünce yurt bahçesinden kaçtı. Kız öğrenciler, olayı sosyal medya paylaşımlarıyla duyurunca Gemlik Emniyet Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle şüphelinin, Erdem D. olduğu belirlendi. Adresi de tespit edilen Erdem D., evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Erdem D.'nin emniyette sorgulandığı belirtildi. (Bursa/DHA)

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