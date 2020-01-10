Din kültürü öğretmeni, sınav kağıdında sorgulayan öğrencilere hakaret yağdırdı!

Mesut BAYLAV

Adana

Adana’da bulunan ÇEAŞ Anadolu Lisesinde din kültürü dersi öğretmeni H.S., sınav sorusu adı altında sorgulayan öğrencilere hakaret etti. Öğrencilerin, sınav sorusunu sosyal medyada paylaşması üzerine olay tepki topladı.

Öğretmen H.S., hazırladığı soruda, “Batı hayranlığı tavan yapmış, 12’inci sınıf eşit ağırlıkta okuyan Melahat kızımız, ‘Hocam din dersinde bu kadar şeyi öğrenmek zorunda mıyım?’ diye bir cümle kurabiliyor” diyerek Melahat’ın kişilik yapısını sordu. Cevap şıklarına ise “Gerzek, gereksiz, saygısızca konuşmuş”, “Kendi kültüründe utanan”, “İslamafobia sarmalamış”, “İçinde din kelimesi geçen her şeye alerjisi var”, “Batı hayranı”, “Ergen” gibi ifadeler kullandı.

"DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANDI"

Öğrenciler, öğretmenin, Melahat ile tüm sınıfı kastettiğini söyledi. Evrensel'e konuşan bir öğrenci, aynı öğretmen ile daha önce de benzer sorunlar yaşadıklarını belirterek, “4 yıldır bu okulda okuyorum. Hocamız yüzünden zaten daha önce de böyle olaylar yaşandı. Hocamız kendisine ters düşen en ufak alakasız bir fikir olduğunda karşısındakini inançsızlıkla suçluyor. Bizim sınıfımıza da bir önyargısı olduğundan -ki sebebini anlamış değiliz- sınavda böyle bir soru sordu. Soru kökünde belirtilen sorgulayan insan tipi tüm sınıfımız oluyor. Melahat sadece hocamızın direkt hedef göstermemek için kullandığı öylesine bir isim” dedi.

"ALTINA SAVUNDUĞUMUZ FİKİRLERİ YAZDIK"

Soruyu cevaplamadıklarını ifade eden bir başka öğrenci de “Altına da fikrimizi savunduğumuz yazılar yazdık. Okul Aile Birliği Başkanı velimiz, müdürümüze şikayette bulundu ve müdür bey hocamızdan soruyu kaldırmasını istedi. Ancak hocamız bunu reddetti. Biz de sorunu sosyal medyada çözmeye, destek almaya çalışıyoruz. Hukuk okumayı isteyen bir öğrenci olarak vicdanım susmama izin vermedi. İnsanlar sustukça daha çok yaptıklarına şahit olduk” dedi.

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