Ülker, henüz basılmamış "Ülkerler-Dost Mu Düşman Mı?" kitabını yasaklattı

Araştırmacı Yazar Ergün Poyraz’ın "Ülkerler-Dost Mu Düşman Mı?" isimli kitabı, basılmadan mahkeme kararıyla yasaklandı.

Murat Ülker tarafından İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesine açılan davada "ihtiyati tedbir" kararı verilerek kitabın basımı durduruldu. Dün polisler ve Ülker grubu tarafından Toplumsal Kitap’a karar tebliğ edildi ve haciz tutanağı imzalatıldı.

Toplumsal Kitap yaptığı yazılı açıklamada, karara tepki gösterdi. Kitapla ilgili henüz editöryal işlemlerin bile yapılmadığı dikkat çekilen açıklamada "Ülker ürünlerinde GDO kullanımından Cargill ile ortaklıklarına, bebek mamalarında kullanılan zararlı ürünlerden Ülker’in nişasta bazlı şeker aşkına kadar onlarca bölümü yasaklama kararı almış. Bu bölümleri çıkarttığımızda kitabı yayınlayabilirmişiz! Halk sağlığını tehdit etmek serbestmiş, gerçekleri yazıp halkı uyarmak ‘kişilik haklarına saldırı’ymış" denildi. Açıklamada "Toplumsal Yayın Grubu ve Toplumsal Kitap olarak, baskı ve tehditlere boyun eğmeyeceğimizi, halkın bilgi edinme hakkına sahip çıkacağımızı bir kez daha kamuoyuna duyururuz" ifadelerine yer verildi.

Yazar Ergün Poyraz da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gazeteciler gününde sansür" ifadesini kullandıç Poyraz şunları yazdı: "Daha basılmamış 'Ülkerler' adlı kitabımın basımı Murat Ülker'in yalan ve iftira dolu şikayeti üzerine İST. Anadolu 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin hukuk dışı kararı ile yayını engellendi. Bu gidişle düşünmeyeyim diye beynime de sansür koyacaklar"

Görsel, Yazar Ergün Poyraz’ın "Ülkerler-Dost Mu Düşman Mı?" kitabı için yazılan haciz tutanağı

(KÜLTÜR SERVİSİ)

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