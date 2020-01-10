Irak’taki protestolar 100’üncü gününde: "Milyonluk gösteri" çağrısı yapıldı

Irak'ta 1 Ekim 2019'da başkentte patlak veren gösteriler, kısa sürede güney kentlere de yayıldı. Bir hafta ara verilip 25 Ekim'de yeniden alevlenen protestolar, 100 gündür aralıksız sürüyor. Sosyal medyada bugün için "milyonluk gösteri" çağrısı yapıldı.

Anadolu Ajansının haberine göre hem başkentte hem de güney kentlerde çadır kuran Iraklılar, protestolarını oturma eylemine çevirmiş durumda.

Bağdat'taki Tahrir Meydanı, gösterilerin merkezinde dönüştü. Güvenlik güçleri, çoğu kez eylemleri sonlandırmak için orantısız güç kullandı.

Güvenlik güçleri, güneydeki kentlerde de göstericileri dağıtmak için çeşitli askeri müdahalelerde bulundu.

Hükümetin verilerine göre, şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 1000 kişi yaralandı. Onlarca sivil alıkonuldu, bir o kadarı öldürüldü.

"ÜLKE ÇATIŞMA ALANINA DÖNMESİN"

Iraklılar, başta Bağdat olmak üzere tüm kentlerde bugün için "milyonluk gösteri" çağrıları yaptı.

İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkanı Ebu Mehdi el- Mühendis'in ABD saldırısında öldürülmesinden sonra zirveye çıkan İran ve ABD gerginliğinin Irak'a yansımalarından endişe duyan Iraklılar, ülkelerinin çatışma alanına dönmesi istemiyor.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen "milyonluk gösteri" kampanyasında, "Vatan istiyoruz, savaş istemiyoruz" etiketi paylaşıldı.

Iraklılar, bağımsız bir hükümetin kurulması taleplerinin henüz yerine getirilmemiş olmasından da şikayetçi.

Mukteda es-Sadr, 2 gün önce yaptığı yazılı açıklamada, 15 gün içerisinde bağımsız ve güçlü bir hükümetin kurulması için çağrıda bulunmuştu.

HÜKÜMET İSTİFA ETMİŞTİ

ABD'nin Irak'ı işgal ettiği 2003 sonrasında ülke siyasetinin sahne olduğu en uzun dönemli gösteriler, yönetime, geçmişte ülkeyi iç savaşa sürükleyen mezhepçi politikalardan vazgeçmesi için baskı yaptı. Gösteriler, Adil Abdulmehdi hükümetini istifa ettirirken, yeni seçim yasası ve seçim komiserliğinin yapısının değiştirilmesi ve üyelerinin yerini, bağımsız yargıçların almasını da sağladı. (DŞI HABERLER)

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler hayatı durma noktasına getirdi

Irak'ın başkenti Bağdat’ta “Milyonların Protestosu”

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