Bakan Pakdemirli: Türkiye'de 19 ayda 4 bin 132 orman yangını çıktı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in orman yangınlarıyla ilgili soru önergesine cevap veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 19 ayda 4 bin 132 orman yangını meydana geldiğini açıkladı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in orman yangınlarıyla ilgili soru önergesine cevap veren Bakan Bekir Pakdemirli’ye yönelttiği orman yangınlarıyla ilgili sorulara yanıt geldi. Gürer, "Ülkemizde 2018 ve 2019 yıllarında meydana gelen orman yangını sayısı ne kadardır? Bu yangınların tahrip olan yeşil alan miktarı ve ağaç sayısı ne kadardır?" diye sordu.

Bakan Pakdemirli, soru önergesine verdiği yanıtta, "01.01.2018-27.09.2019 tarihleri arasında 4132 orman yangını meydana gelmiştir. Bu yangınlarda zarar gören orman alanı 9636 hektardır. Orman yangınlarının tespiti ve müdahalede teknolojiden yararlanılmaktadır. İHA'lardan deneme amaçlı çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca ormanların insansız otomatik yangın tespit yapabilen kameralar yerleştirilmektedir" dedi. Bakan, yanan ağaç sayısını rakamsal olarak vermekten kaçındı.

"ZORUNLU OLMADIKÇA KİMYASAL MÜCADELE YAPMIYORUZ"

Gürer'in "Ülkemizde son beş yılda orman yangınları başta olmak üzere orman bitkilerindeki hastalık ve zararlılara karşı mücadele metotlarında ne gibi değişiklikler yapılmıştır?" sorusunu da yanıtlayan Bakan Pakdemirli "Doğaya en yakın mücadele türü olan biyolojik mücadeleye önem verilerek, Orman Genel Müdürlüğünde son beş yılda 11 adet yeni laboratuvar kurulmuş olup, ülke genelinde 46 adet laboratuvarda zararlı organizmalarla mücadele amaçlı faydalı böcek ve parazitoit üretilmektedir. Üretilen faydalı böcek ve parazitler zararlıların bulunduğu ormana bırakılarak biyolojik mücadele yapılmaktadır. Ormanlarımızda zorunlu olmadıkça kimyasal mücadele yapılmamaktadır" dedi.

Gürer'in "Ülkemizde son iki yılda yapılan ağaçlandırma ve rehabilitasyon faaliyetleri hangi aşamadadır?" sorusuna da Pakdemirli, "Türkiye genelinde 2018 ve 2019 yıllarında toplam; 334.600 hektar alanda çalışma yapılarak 291 milyon 332 bin adet fidan toprakla buluşturulmuş olup bu fidanların çoğunluğu ormanların geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik {Ağaçlandırma, erozyonla mücadele, bozuk orman alanlarının iyileştirilmesi, özel ağaçlandırma ve suni tensil) ormancılık tesis çalışmalarda olmak üzere bir kısmı da karayolu/köy yolu kenarı, okul/hastane/ibadethane/ üniversite bahçesi ve mezarlık ağaçlandırmalarında (boylu fidanlar) kullanılmıştır" diyerek yanıt verdi.

Gürer'in anız yangınlarıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a yönelttiği sorulara da yanıt geldi. "2017 ve 2018 yılında bu bağlamda idari para cezası verilen kişi sayısı ve idari para tutarı ne kadar olmuştur? Anız yakılması sonucu meydana gelen orman yangını var mıdır? Yanan alan, ağaç sayısı ve ekonomik zarar ne kadardır? Bu bağlamda görevini yapmadığı için kamuda görevli ya da muhtar olarak ceza alan var mıdır?" diye soran Gürer'e, Bakan Kurum, 2017 yılı anız yangını nedeniyle 609 kişiye, 2018 yılında 679 kişiye, 27.11.2019 tarihi itibarıyla 2019 yılında anız yangını nedeniyle 465 kişiye idari yaptırım uygulanması yapıldığını belirtti.

Diğer sorular ise yanıtsız kaldı. (HABER MERKEZİ)

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